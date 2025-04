Ludwigshafen – Winterverbrennung auf dem Gelände des Reitclub Südwest in Rheingönheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. …rund 500 Besucher/innen durfte der Reitclub Südwest willkommen heißen…

Am 30.03.2025 fand die traditionelle Winterverbrennung auf dem Gelände des Reitclub Südwest in Rheingönheim statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zusammen, um gemeinsam den Winter zu verabschieden und den Frühling willkommen zu heißen.

Bei anfänglich eher „winterlichen“ Temperaturen genossen die Gäste das gemütliche Beisammensein mit Kaffee und einer großen Auswahl an selbst-gebackenen Kuchen – ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihren Spenden dazu beigetragen haben. Bratwurst, Pommes und verschiedene Getränke rundeten das Angebot ab.

Nach der Begrüßung durch Jessica Behrens, Vorsitzende des Reitclubs, wurden verschiedene Lieder durch die Kitas Regenbogen, Brückweg sowie dem katholischen Kindergarten gesungen. Im Anschluss präsentierte die Voltigiergruppe des Reitclubs ihre einstudierte Choreografie. Der Höhepunkt des Tages war natürlich das feierliche Verbrennen des Schneemanns, das Jung und Alt begeisterte. Mit lodernden Flammen wurde symbolisch der Winter vertrieben, wonach die Sonne endlich die warme Jahreszeit einläutete.

Ein großer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die bei der Organisation und Durchführung der Veranstaltung mitgewirkt haben. Ein Dank gilt auch den Fördervereinen der Mozartschule und obengenannter Kitas, welche dem Reitclub Südwest, die von Bäckerei-Konditorei Lanzet aus Friesenheim zur Verfügung gestellten Hefebrezeln, gespendet haben.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen, euch alle wieder begrüßen zu dürfen.

Euer Reitclub Südwest

Quelle Reitclub Südwest e.V.Rheingönheim

