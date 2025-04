Ludwigshafen – Nach Unfall mit hohem Sachschaden geflüchtet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagabend (01.04.2025) zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr wurden in der Maudacher Straße zwei geparkte Autos durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Die alarmierten Polizeikräfte fanden an der Unfallstelle Autoteile und Spuren, die auf einen weißen Toyota als verursachendes Fahrzeug hindeuteten. Bei der Fahndung fanden die Beamten in der Nähe einen beschädigten Toyota Yaris mit passenden Unfallspuren. Bei der Überprüfung der Halteranschrift konnte der 19-Jährige Unfallfahrer ermittelt werden. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.500 Euro. Der 19-Jährige muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz