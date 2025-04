Ludwigshafen – Lionsclub Schifferstadt unterstützt Jugendarbeit des Internationalen Bauordens

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer großzügigen Spende unterstützt der Förderverein des Lions Club Schifferstadt-Goldener Hut die gemeinnützige Arbeit des Internationalen Bauordens. Jetzt wurde ein Spendenscheck in einem laufenden Projekt in Otterstadt überreicht. Der Internationale Bau Orden mit Sitz in Ludwigshafen bringt junge Menschen, die sich für einen guten Zweck engagieren wollen, zusammen. So arbeiten derzeit sechs Freiwillige mit drei verschiedenen Nationalitäten gemeinsam in Otterstadt. Dort unterstützen sie den gemeinnützigen Verein Naturspur e.V. dabei, dass Modellschulgarten und Zwergengarten „frühjahrsfit“ gemacht werden. Auch auf dem umweltpädagogischen Spielplatz auf dem Ge-lände gibt es Arbeit: Hier verändern die Freiwilligen den Motorik Bereich und müssen dabei selbst motorische Geschicklichkeit beweisen. Der Internationale Bau Orden organisiert aber auch Arbeitseinsätze und Workcamps im europäischen Ausland. „Besonders für unsere Projekte im Ausland sind wir auf großzügige Spenden wie die des Lions Club Schifferstadt angewiesen.“, erklärt Philipp Schmitz, Geschäftsführer des Bauordens. „Uns ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft gemeinsam etwas erreichen können. Gemeinsam geht es besser.“

Pfarrer Thomas Jakubowski ist Vorsitzender des Fördervereins des Lions Club Schifferstadt-Goldener Hut und Schatzmeister des Clubs und nach Otterstadt gekommen. Dort überreicht er im Namen der Clubmitglieder eine Spende in Höhe von 1.000 Euro für das Engagement des Bauordens. Er freut sich, dass der Lions Club Schifferstadt die kleine Organisation unter-stützen und damit einen Beitrag zur internationalen Jugendarbeit in der Region leisten kann. „Wenn junge Menschen die Möglichkeit haben, sich sinnvoll zu engagieren und auch noch Freude dabei haben, geht mir das Herz auf.“, berichtet Jakubowski. Der Internationale Bauorden mit Sitz in Ludwigshafen organisiert seit über 70 Jahren internationale Jugendbegegnungen im Rahmen von Workcamps. Über 300 Freiwillige engagieren sich jedes Jahr. Die Workcamps unterstützen soziale, gemeinnützige und kulturelle Einrichtungen in Deutschland und Europa bei Bau- und Renovierungsarbeiten. Zugleich ermöglichen sie jungen Menschen ein sinnvolles und praktisches Engagement.

Quelle: Gemeinnützige Bauorden GmbH