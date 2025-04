Ludwigshafen – Einbruch in Supermarkt – Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht auf Mittwoch (02.04.2025, gegen 1:45 Uhr) brachen Unbekannte in einen Supermarkt im Pfingstweidezentrum im Brüsseler Ring ein. Aus dem Supermarkt wurden rund 400 Euro Bargeld und alkoholische Getränke gestohlen. Bei dem Einbruch wurde eine Schiebetür beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Haben Sie in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Pfingstweidezentrums gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz