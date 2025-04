Ludwigshafen – Einbrecher greifen Frau an – Tatverdächtige ermittelt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.12.2024. Nachdem in der Nacht auf den 26.12.2024 zwei Männer in ein Anwesen in der Rohrlachstraße eingebrochen waren, die Bewohnerin angegriffen und ein Auto sowie Schmuck gestohlen hatten, konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Ein 36-Jähriger wurde bereits am 31.12.2024 durch Polizeikräfte in dem gestohlenen Auto angetroffen, als er in einem Parkhaus in Ludwigshafen schlief. Er wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes. Als Haftgrund wurde Fluchtgefahr angenommen. Der Beschuldigte befindet sich seitdem in einer Justizvollzugsanstalt. Zwischenzeitlich konnte ein zweiter Tatverdächtiger, ein 33-Jähriger, identifiziert werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft vollstreckten Polizeikräfte am 27.03.2025 einen Durchsuchungsbeschluss bei dem 33-Jährigen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er anschließend mangels dringenden Tatverdachts wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.

Quelle: Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz