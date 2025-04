Ludwigshafen – E-Scooter gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch (02.04.2025) zwischen 10:30 Uhr und 18:30 Uhr stahlen Unbekannte einen E-Scooter. Der Elektro-Tretroller war an einem Fahrradständer am Einkaufzentrum Im Zollhof angeschlossen. Der Schaden beläuft sich auf rund 650 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz