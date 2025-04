Landau – Preisanpassungen im Freibad am Prießnitzweg und im Freizeitbad LA OLA – Qualität bleibt, Angebot wird ausgeweitet!

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum 01. Mai 2025 wird die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH die Eintrittspreise für das Freizeitbad LA OLA und ab Beginn der Freibadsaison für das Freibad am Prießnitzweg um einen kleinen Betrag anheben. Ziel dieser Anpassung ist es, weiterhin unsere gewohnt hohe Qualität und den Service aufrechtzuerhalten, den die Besucherinnen und Besucher in unseren Bädern seit Jahren schätzen. Gleichzeitig bauen wir unser Angebot kontinuierlich weiter aus und planen in diesem Zuge in den kommenden Wochen die Servicezeiten in der LA OLA Gastronomie zu erweitern. Die Preise orientieren sich weiterhin an marktgerechten Tarifen und wurden vor Zustimmung durch den Aufsichtsrat der Stadtholding und des Stadtrates von Landau in den Vergleich zu anderen Freizeit- und Freibädern der Region gestellt.

Ab dem 01. Mai 2025 wird das Kurzzeitticket (120 Minuten) und das Tagesticket für alle Besucherinnen und Besucher der Wasserwelt – unabhängig vom Alter – um 1 Euro teurer. Der Saunatarif, der als Erweitung des Tarifs Wasserwelt buchbar ist, wird ebenfalls um 1 Euro angehoben. Gleichzeitig ermöglichen wir an den Wochenendtagen Freitag bis Sonntag die kostenfreie Nutzung der Textilsauna für alle Besuchenden unabhängig vom Eintrittstarif. Die Preise im Freibad am Prießnitzweg steigen moderat um 0,50 Euro pro Ticket. Die Stadtholding gewährleistet somit die kontinuierliche Weiterentwicklung im Angebots- und Qualitätsstandard und bietet auch in der neuen Saison den Besuchenden die gewohnte familiäre Atmosphäre und ein unvergessliches Badeerlebnis.

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz