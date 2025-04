Kandel – Körperverletzung auf Baustelle

Wörth am Rhein / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in Wörth gerufen. Insgesamt drei Personen gingen arbeitsteilig vor und verließen den Supermarkt ohne Waren im hohen zweistelligen Bereich an der Kasse zu bezahlen. Durch den Marktleiter konnte eine Dame bis zum Eintreffen der ... Mehr lesen »