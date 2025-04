Hockenheim – Gemeinsam für ein sauberes Hockenheim!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch beim diesjährigen Dreck-weg-Tag der Stadt Hockenheim zogen zahlreiche freiwillige Helferinnen und Helfer aufmerksam durch das Stadtgebiet, um Wege, Wiesen und Gebüsch von achtlos zurückgelassenen Abfällen zu befreien. Neben zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern wie beispielsweise der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr, des Deutschen Roten Kreuzes, der Reservistenkameradschaft, einer elften Klasse des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, sowie Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, folgten auch Vereine, kleine Gruppen und Familien der Einladung und unterstützen die Aktion. Ebenfalls vor Ort waren die Grünen Engel von der Lokalen Agenda 21, die sich unermüdlich für einen bewussten Umgang mit Müll engagieren. Bürgermeister Matthias Beck begrüßte die Teilnehmenden herzlich auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle und bedankte sich für ihr Engagement: „Ich freue mich sehr, dass sich heute so viele Menschen beim Dreck-weg-Tag für ein sauberes Hockenheim einsetzen. Damit leisten Sie nicht nur einen Beitrag zur Lebensqualität in unserer Stadt, sondern tun auch etwas Gutes für die Umwelt. Denn Müll hat nichts auf Wiesen, Sträuchern und Wegen verloren.

Mit Ihrer Hilfe, machen wir unsere schöne Stadt heute noch ein wenig schöner. Ich danke Ihnen allen für Ihren Einsatz.“ Im Anschluss übergab Matthias Beck das Wort an Matthias Degen vom Fachbereich Bauen und Wohnen, der die Einsatzbereiche vorstellte und ebenfalls seinen Dank aussprach. Neben dem Bereich rund um den evangelischen Kirchengarten und im Stadtzentrum verteilten sich auch Gruppen in die Grünanlage an der Lußheimer Straße, in die Talhausstraße, die 1. Industriestraße und nach Hockenheim Süd. Der Bauhof versorgte alle Helferinnen und Helfer mit Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken und war mit fünf Transportern an den Sammelpunkten stationiert, um die vollen Müllsäcke abzutransportieren. Lobende Worte galten auch den Mitarbeitenden des Bauhofs, die diese Aktion nicht nur tatkräftig unterstützen, sondern durch ihre tägliche Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Sauberkeit des Stadtgebiets leisten. Nach abgeschlossener Aktion versammelten sich die fleißigen Helferinnen und Helfer im alten Fahrerlager, wo sie sich bei Kartoffel- und Gulaschsuppe über ihre Müllfunde austauschen konnten.

Quelle:

Bild: Stadtverwaltung Hockenheim