Hockenheim – Ein Abend im Zeichen des Sports – Sportlerinnen und -Sportler für Erfolge aus 2024 ausgezeichnet

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der diesjährigen Sportlerehrung zeichnete die Stadt Hockenheim erfolgreiche Einzelsportlerinnen und -Sportler sowie Mannschaften für deren im Jahr 2024 erzielten Leistungen aus. „Heute ehren wir Leistungen, die nicht alltäglich sind. Sie alle haben 2024 enorme sportliche Erfolge gefeiert und damit unter anderem großen Ehrgeiz und Hartnäckigkeit bewiesen. Hierfür möchte ich allen Sportlerinnen und Sportlern meine herzlichen Glückwünsche aussprechen. Das muss Ihnen erst mal jemand nachmachen. Zudem möchte ich allen Menschen, die sich ehrenamtlich und sportlich engagieren, meinen Dank aussprechen. Unsere vielfältige Vereinslandschaft trägt dazu bei, dass unsere Stadt ein so schöner Ort zum Leben ist.“, lobt Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Insgesamt wurden 40 Sportlerinnen und Sportler mit der Ehrennadel in Bronze, fünf Athletinnen und Athleten mit der Ehrennadel in Silber sowie 19 Sportlerinnen und Sportler mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Darüber hinaus wurden zwölf Mannschaften für ihre großartigen Leistungen geehrt. Nicht nur der Oberbürgermeister ehrte die Sportlerinnen und Sportler, auch zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer der Geehrten füllten die Hockenheimer Stadthalle und belohnten die Athletinnen und Athleten mit tosendem Applaus.

Sportliche Erfolge kennen kein Alter

So verschieden, wie die Sportarten, waren auch die Menschen, die Oberbürgermeister Marcus Zeitler mit Unterstützung durch Bürgermeister Matthias Beck nach und nach auf die Bühne rief, um ihnen zu gratulieren und eine Urkunde nebst Ehrennadel zu überreichen. Neben jungen Athletinnen und Athleten bewies unter anderem die in diesem Jahr zum wiederholten Male mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnete Elke Herzig. Die 1956 geborene Diskuswerferin feierte bereits in ihrer Jugend sportliche Erfolge. So gewann sie unter anderem 1974 die deutsche Meisterschaft im Diskuswurf. In einem Interview mit Oberbürgermeister Zeitler berichtete Sie aus ihrem Leben und von ihren sportlichen Höhepunkten. Unter anderem brachte sie hierfür einen von ihrem damaligen Sportverein in Auftrag gegebenen Holzdiskus mit. Auch das Telegramm des damaligen Bürgermeisters Dr. Buchter hält die Sportlerin in Ehren und brachte es zum Gespräch auf der Bühne mit.

Zwischen den Ehrungen sorgten die Musikkapelle „Blaue Husaren“ unter der Leitung von Benedikt Strambach für eine musikalische Untermalung. Auch auf der Bühne ging es sportlich zu. Die Tanzformation der ADTV- Tanzschule Feil schwang zu Musik aus den 1950ern und Hits von Abba die Tanzbeine.

Quelle:

Bild: Fotografen Lenhardt