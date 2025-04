Heppenheim – Stadt Heppenheim ist dreifacher Preisträger der Auszeichnung „Saubermacher-Stadt 2025″

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Heppenheim wurde 2025 gleich dreifach mit der renommierten Auszeichnung „Saubermacher-Stadt” geehrt. Mängelmelder.de und die wer denkt was GmbH verleihen diese Auszeichnung an Städte und Gemeinden, die sich durch schnellen und zuverlässigen Bürgerservice in den Bereichen Sauberkeit, Beleuchtung und Infrastruktur auszeichnen. Heppenheim wurde erstmals in gleich drei Kategorien als Gewinnerin ausgezeichnet. Die Auszeichnung als „Saubermacher-Stadt 2025″ basiert auf der Bearbeitung von Bürgeranliegen, die über die Plattform Mängelmelder.de eingereicht wurden. Heppenheim hat sich durch besonderes Engagement und hohe Zuverlässigkeit in der Bearbeitung dieser Meldungen hervorgetan. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren bereits sieben Auszeichnungen erhalten, zeigt jedoch 2025 besonderen Einsatz und geht als Siegerin hervor. Hervorzuheben sind die Spitzenleistungen in den Bereichen Sauberkeit, Beleuchtung und Reaktionsgeschwindigkeit. In der Kategorie Sauberkeit erhielt Heppenheim die Auszeichnung „Der Saubermacher” für die beste Lösungsquote bei entsprechenden Anliegen. Zudem erzielte die Stadt in der Kategorie Beleuchtung die höchste Lösungsquote und wurde daher als „Die Hellste Leuchte” ausgezeichnet.



Schließlich wurde Heppenheim auch für die schnellste Reaktionszeit bei der Bearbeitung von Mängelmeldungen geehrt und trägt den Titel „Der Reaktionsheld”. Heppenheim ist die erste Kommune, die in mehreren Kategorien als Spitzenreiter hervorgeht. Bürgermeister Rainer Burelbach kommentiert: „Diese Auszeichnungen sind ein Beleg für die hohe Qualität unseres Bürgerservices. Unsere Mitarbeiter, besonders aus dem Bereich des städtischen Bauhofs, zeigen mit ihrem Engagement, dass wir die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger schnell, zuverlässig und effizient bearbeiten. Darauf können wir alle stolz sein.”

Foto: Stadt Heppenheim