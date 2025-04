Heidelberg – vhs-Osterferienangebote für Kinder und Jugendliche

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 16. April erlernen Kinder ab acht Jahren spielerisch den sicheren Umgang mit Hunden im Kurs „Kind – Hund / Hund – Kind“. Der Kurs „Englischsprechen ist cool“ für Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren vom 22. bis 25. April zeigt, dass es auch Spaß machen kann, eine Fremdsprache zu erlernen. Der Crashkurs „Fit fürs Französisch-Abi“ vom 22. bis 25. April bietet Jugendlichen ab 17 Jahren eine kompakte Zusammenfassung für ihre Abiturprüfung. Vom 22. bis 24. April können sich Jugendliche von 15 bis 17 Jahren im Kurs „Fit für die Englischprüfung an der Realschule“ gezielt vorbereiten. Wer seine Kenntnisse zeitgemäßer und altersgerechter Umgangsformen auffrischen möchte, ist beim „Jugend-Knigge für 13- bis 17-Jährige“ am 26. April genau richtig. Im Workshop „Auf der Suche nach Glück“ am 26. April erproben Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit einem Elternteil, im oft stressigen Alltag spielerisch Glücksmomente zu erkennen.

Quelle: Stadt Heidelberg