Heidelberg – Erste Mietparteien ziehen in der MARLENE 42 ein – Startschuss in Heidelbergs neuem Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jetzt können die ersten Mieterinnen und Mieter im neuen Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum in der Heidelberger Südstadt einziehen. Nadine Hülden, Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft Heidelberger Dienste gGmbH, überreichte den ersten Mietparteien die Schlüssel für ihre neuen Gewerberäume. „Wir freuen uns, dass nach der kurzen Bauzeit von nur 9 Monaten die ersten Kreativschaffenden das Gebäude für sich erobern können. Wir heißen euch herzlich Willkommen in unserer MARLENE und wünschen euch viel Erfolg bei eurer Weiterentwicklung!“ Die drei Unternehmerinnen und Unternehmer erhoffen sich vor allem ein gutes Netzwerk. So zum Beispiel Eva Czajkowski, Grafikdesignerin und Illustratorin, die mit ihrem Unternehmen „Rémy & moi“ einzieht: „Mein Ziel ist es, meine Kurse und meine Arbeit als Designerin und Illustratorin miteinander zu verbinden. Ich bin insbesondere gespannt auf die Inspiration und Vernetzung, die sich über die Kreativwirtschaftszentren ergeben können. Ich würde mich sehr freuen, aktiv zur Community beizutragen.“ Auch Designerin Eva Klose ist der Austausch wichtig: „Mein großes Ziel ist es, mein Netzwerk vor Ort deutlich auszubauen, sodass ich mehr und komplexere Aufträge einfacher bedienen kann, denn als Corporate Designer arbeitet man immer stark mit anderen Disziplinen zusammen.“ Webdesigner und Schlagzeuger Georg Kettler entwickelt das „Drum Notes Archive“– ein digitales Noten- und Song-Archiv für Schlagzeugunterricht. „Ich möchte unser Produkt weiterentwickeln und bekannter machen. In der MARLENE erhoffe ich mir gute Bedingungen für kreatives Arbeiten und Kooperationen mit anderen Mieterinnen und Mietern.

Nächste Besichtigung am 4. April

Die Heidelberger Dienste sind gemeinsam mit der städtischen Stabstelle für Kultur- und Kreativwirtschaft weiter im Austausch mit interessierten Unternehmen und führen Bewerbungsgespräche, sodass in den kommenden Monaten weitere Kreativschaffende in die MARLENE einziehen werden. Wer Interesse an den Räumlichkeiten hat, kann zu einer Besichtigung vorbeikommen. Der nächste Termin findet am Freitag, den 4. April um 15.00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist unter www.kreativwirtschaftszentrenheidelberg.de/besichtigung möglich

Quelle: Heidelberger Dienste