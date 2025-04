Germersheim – Schülerfahrkarten online beantragen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Nachtrag zur Pressemeldung vom 27.12.2024. Nachdem in der Nacht auf den 26.12.2024 zwei Männer in ein Anwesen in der Rohrlachstraße eingebrochen waren, die Bewohnerin angegriffen und ein Auto sowie Schmuck gestohlen hatten, konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Ein 36-Jähriger wurde bereits am 31.12.2024 ... Mehr lesen »