Germersheim – Landrat trifft Oberstleutnant Kreisverbindungskommando – ein wichtiger Baustein im Katastrophenschutz

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. „Im Katastrophen- oder Krisenfall müssen im Rahmen des Zivilschutzes zahlreiche Akteure innerhalb eines Führungsstabes vertrauensvoll und aufeinander abgestimmt zusammenarbeiten. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn wir einander kennen und uns schon einmal besprochen haben. Vor diesem Hintergrund ist der heutige Besuch natürlich ein wichtiger Termin.“ Landrat Martin Brandl hat in diesen Tagen Oberstleutnant Andreas Weber in den Räumen der Kreisverwaltung begrüßen dürfen, der als Leiter des Kreisverbindungskommandos (KVK) eine wichtige Rolle einnimmt, sobald es um die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr geht. Das KVK kann beraten, zum Beispiel bei der Erstellung eines Amtshilfeantrages, bei der Ermittlung eines Lagebildes koordinierend mitwirken oder organisatorisch Unterstützung leisten. Bei dem Treffen zwischen Brandl und Weber ging es außerdem um den Operationsplan Deutschland. Oberstleutnant Weber informierte Brandl über die aktuelle Sicherheitslage in Europa und welche Rolle der Landkreis Germersheim für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands einnimmt. Außerdem wurden organisatorische Details bezüglich des Führungs- und Lagezentrums in Bellheim erörtert sowie interne Abläufe besprochen. Es wurde vereinbart, im Austausch zu bleiben und die Treffen regelmäßig fortzuführen.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim