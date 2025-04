Frankenthal – 5.000 Euro zu vergeben – Frankenthaler Bildungsstiftung fördert Schulen und Kindergärten

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. „Wer fliegen will, braucht Flügel“ – unter diesem Leitgedanken wurde im Jahr 2008 die Frankenthaler Bildungsstiftung ins Leben gerufen. Ihr Vermögensstock wächst dank großzügiger Spenden kontinuierlich und ermöglicht die Finanzierung zahlreicher Projekte aus den erwirtschafteten Erträgen. In diesem Jahr stellt die Bildungsstiftung rund 5.000 Euro als Fördermittel für Schulen und Kindergärten zur Verfügung. Alle öffentlichen gemeinnützigen Bildungseinrichtungen der Stadt Frankenthal können bis zum 5. Mai Vorschläge und Ideen für entsprechende Maßnahmen einreichen. Die Gremien der Frankenthaler Bildungsstiftung treffen im Anschluss eine Auswahl und entscheiden über die Umsetzung der eingereichten Vorschläge. Ein wichtiges Kriterium bei der Mittelvergabe ist, welche Projekte die größte Breitenwirkung erzielen können, um so auch wieder für die Frankenthaler Bildungsstiftung zu werben. Bereits gefördert wurden in den vergangenen Jahren unter anderem die Stadtbücherei bei der Anschaffung von LEGO Education Spike-Sets für die 1.-4. Klasse und für die 5.-8. Klasse, die Friedrich-Ebert-Realschule Plus beim Kauf spezieller Stifte und Keilrahmen für die Kunst-AG und die Prot. Kindertagestätte Zwölf Apostel Kirche Frankenthal bei der Umsetzung des Präventionsprogramms „Löwenstarke Kids“.

Einsendeschluss 5. Mai

Förderanträge können per E-Mail an stiftungen@frankenthal.de oder per Post an die Stadtverwaltung Frankenthal, Bereich Kultur und Sport, Stichwort „Bildungsstiftung – Förderanträge“, Nachtweideweg 1-7, 67227 Frankenthal eingereicht werden.

Unterstützer gesucht!

Die Erträge der Bildungsstiftung kommen den Frankenthaler Bildungseinrichtungen zugute. Mit ihren Mitteln werden Bildungsprojekte gefördert, für die keine öffentlichen Mittel zur Verfügung stehen.

„Ich danke herzlich den bisherigen Spendern und freue mich über viele neue Unterstützer! Schon mit einem Euro pro Familienmitglied und Monat kann jeder einen Beitrag leisten, in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Denn nur durch regelmäßige Zuwendungen können die Stiftungsziele erreicht werden“, so Stiftungsvorstand Oberbürgermeister Dr. Nicolas Mey-er.

Weitere Informationen zur Stiftung und Unterstützungsmöglichkeiten auch unter www.frankenthal.de/bildungsstiftung