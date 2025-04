Südliche Weinstrasse – Radrennen: Kurzzeitige Einschränkungen im Straßenverkehr am Samstag zwischen Schweigen-Rechtenbach und Offenbach

Schweigen-Rechtenbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, so auch der „Große Preis der Südlichen Weinstraße”. Dieser findet am 5. April rund ums Deutsche Weintor in Schweigen-Rechtenbach statt. Es ist ein Samstag voller Radsport, vom Laufrad-Rennen für die Kleinsten bis zum Profi-Rennen der Bundesliga (Start 13.55 Uhr am Deutschen Weintor). In mehreren Ortsgemeinden entlang der Strecke wird mehrmals für kurze Zeit während der Passage der Radsportlerinnen und -sportler der allgemeine Straßenverkehr kurzzeitig eingeschränkt sein. Konkret: Kfz müssen gegebenenfalls kurz warten, bis das Feld der Rennräder „durch” ist.

Rund um diese Dörfer kommt es am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen: Schweigen-Rechtenbach, Scheibenhardt (Frankreich), Steinfeld, Schweighofen, Kapsweyer, Oberotterbach, Niederotterbach, Vollmersweiler, Dierbach, Barbelroth, Mühlhofen, Billigheim, Rohrbach, Insheim und Offenbach. Rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer – auf Motorrad, als Streckenposten oder anderweitig – sowie Kräfte der rheinland-pfälzischen Polizei und der französischen Gendarmarie werden im Einsatz sein.

Aus Sicherheitsgründen für die Radfahrerinnen und -fahrer werden in einigen der genannten Ortsgemeinden außerdem 72 Stunden vor Beginn des Rennens Halteverbote in den Ortsdurchfahrten ausgezeichnet. Denn beim hohen Tempo der Radrennen können parkende Autos ein Unfallrisiko darstellen.

Auch bei den Linienbussen des ÖPNV kann es vereinzelt zu Verspätungen kommen, wobei alle ÖPNV-Fahrten wie im Fahrplan vorgesehen stattfinden. Wegen des Renntags wird es nicht zu Ausfällen beim Busverkehr kommen.

Radsportfans und alle, die es werden wollen, finden am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach den besten Platz zum Mitfiebern. Dort erwartet sie eine Moderation der Rennen und eine Verköstigung durch lokale Vereine. Auch die Siegerehrungen finden beim Weintor statt. Weitere Informationen zum „Großen Preis der Südlichen Weinstraße” sind unter www.gp-suew.de zu finden.

Bildunterschrift: Bei einem der früheren Renntage am Kreisel am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Archivfoto: KV SÜW

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstrasse