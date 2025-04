Südliche Weinstrasse – Kostenloses Gesprächsangebot „Silberruf”: Zeitschenker auch an Osterfeiertagen erreichbar

Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Überall gibt es kleine Häschen, bunte Ostereier und farbenfrohen Blumenschmuck zu sehen: sichere Zeichen, dass die Osterfeiertage näher rücken. Kinder, Eltern, Großeltern, weitere Verwandte, Freundinnen und Freunde kommen traditionell an den Feiertagen zusammen, um Eier zu suchen, einen Frühlingsspaziergang zu unternehmen oder einfach Zeit miteinander zu verbringen. Diese Möglichkeit besteht jedoch nicht für alle. Deswegen erinnert Landrat Dietmar Seefeldt in diesen Tagen an das kostenfreie Gesprächsangebot „Silberruf” des Präventionsnetzwerks „Gut Leben im Alter”.

Seefeldt ruft alle, die ein bisschen erzählen wollen, auf, einfach die Nummer zu wählen: „Unsere engagierten Zeitschenkerinnen und Zeitschenker sind auch in der Karwoche sowie an den Osterfeiertagen zu den gewohnten Zeiten erreichbar. Zögern Sie nicht, die geschulten Ehrenamtlichen freuen sich über Ihren Anruf. Vielleicht wollen Sie von alten Osterbräuchen erzählen oder einen Plausch übers Wetter halten? Alle Themen sind beim Silberruf willkommen.”

Erreichbarkeiten des „Silberrufs”

Der „Silberruf” ist das ganze Jahr über vier Mal pro Woche unter der Telefonnummer 0800 5005020 erreichbar: montags von 18 bis 20 Uhr (auch am Ostermontag, 21. April); dienstags von 9 bis 11 Uhr, freitags von 18 bis 20 Uhr (auch am Karfreitag, 18. April) sowie sonntags von 18 bis 20 Uhr (auch am Ostersonntag, 20. April). Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, mit der Möglichkeit, eine Nachricht für einen Rückruf zu hinterlassen. Die Ehrenamtlichen vermitteln bei Bedarf Unterstützungsmöglichkeiten oder informieren, wo es weitere Angebote im Landkreis gibt.

Der Aufbau des Netzwerks „Gut Leben im Alter” wird gefördert mit Mitteln der gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des GKV-Bündnisses für Gesundheit (www.gkv-buendnis.de). Weitere Informationen über das Netzwerk sind unter www.suedliche-weinstrasse.de/aelterwerden im Bereich „Gut Leben im Alter” zu finden.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße