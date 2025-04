Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund um die Osterferien bietet die Kunstschule wieder einige neue und interessante Intensivkurse an. Zwei Kurse finden am Wochenende 12./13. April jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Der Wochenendkurs „Der Augenblick – Zeichnen und Skizzieren“ richtet sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene, die in die Welt der Zeichnung ... Mehr lesen »