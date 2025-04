Sinsheim – Naturerlebnispfad Angelbachtal stellt sich vor

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sinsheimer Erlebnisregion stellt sich vor – Hinter jedem Hügel ein neuer Ausblick.

Alle zwei Wochen stellt die Sinsheimer Erlebnisregion Highlights bzw. bisher wenig bekannte Geheimtipps der Region vor. Heute an der Reihe: Der Naturerlebnispfad Angelbachtal.

Der Angelbachtaler Naturerlebnispfad ist ein ca. 2,8 Kilometer langer Rundweg durch den Waldmeister-Buchenwald mit Informationstafeln und elf Erlebnisstationen für Jung und Alt.

Schon ab zwei Personen können die Besucher an den Stationen bei den sogenannten Buchenwald-Meisterschaften beispielsweise im Wald-Memory, Baumstamm heben, Tier-Weitsprung oder Wald-Triathlon gegeneinander antreten. Spielerisch werden dabei Erkenntnisse und Lerninhalte über verschiedene Themen des Waldes vermittelt. Alle Ergebnisse können direkt in eine vor Ort erhältliche Meisterkarte oder in der App „Buchenwaldmeister Angelbachtal“ eingetragen werden. Am Ziel erfahren die Teilnehmer, wer der neue Buchenwaldmeister ist. Zudem besteht noch die Möglichkeit, den Waldspielplatz zu besuchen.

Der Waldmeister-Buchenwald ist Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten West- und Mitteleuropas und aufgrund seiner Naturnähe und seines Artenreichtums Teil des europaweiten Schutzgebiet-Netzwerks. Im Frühling, wenn die Flora der Krautschicht blühend den Boden des ganzen Waldes bedeckt, erkennt man die Einzigartigkeit dieses Gebiets.

Startpunkt ist direkt am Kleintierzüchterverein (Alter Waldangellocher Weg 2 in Angelbachtal) in der Nähe der Angelbachtaler Grillhütte, an welcher es auch Parkmöglichkeiten gibt. Der geschotterte Pfad verläuft im Wald, ist ein gemütlicher Spazierweg ohne große Steigungen und für Kinderwagen geeignet. Weitere Informationen unter www.buchenwaldmeister.de.

Bild (Gemeinde Angelbachtal): Tierweitsprung ist eine der Disziplinen bei den Buchenwald-Meisterschaften entlang des Naturerlebnispfads.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim