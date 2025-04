Rhein-Pfalz-Kreis – Arbeiter der Müllabfuhr verletzt

Böhl-Iggelheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zu einem Verkehrs- bzw. Arbeitsunfall kam es am vergangenen Dienstmorgen gegen 07:40 Uhr in der Lützelstraße. Beim Beladen des Müllfahrzeuges betrat ein 38-jähriger plötzlich die Fahrbahn. Zu dieser Zeit fuhr ein 50-jähriger mit seinem Auto nach eigenen Angaben langsam an dem Müllfahrzeug vorbei. Hierbei fuhr das Auto über den Fuß des Müllarbeiters, so dass dieser leichte Verletzungen erlitt. Aufgrund der Verletzungen wurde der 38-jährige in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

