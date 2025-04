Ober-Flörsheim – Zaubergewölbe wird offiziell “Magischer Ort” – Auszeichnung des Magischen Zirkels von Deutschland

Ober-Flörsheim / Metropolregion Rhein-Neckar News – Plaketten-Verleihung „Magischer Ort“ am Montag, 28. April 2025, 17 Uhr.

Das Zaubergewölbe Ober-Flörsheim (Rheinland-Pfalz) wird vom Magischen Zirkel von Deutschland (MZvD) mit der Plakette „Magischer Ort“ ausgezeichnet.

Die Auszeichnung „Magischer Ort“ vergibt der Magische Zirkel an Orte, an denen herausragende Zauberkunst zu sehen ist. Die Auszeichnung ist als Gütesiegel zu verstehen, verbunden mit der Aussage „Zauberkunst erleben – Empfohlen vom Magischen Zirkel von Deutschland”. In den vergangenen Jahren wurde die Auszeichnung an etwa zwei Dutzend Standorte in Deutschland verliehen, darunter renommierte Zaubertheater, Spielorte und Einrichtungen, an denen Zauberkunst in hoher Qualität zu erleben ist.

Das Zaubergewölbe Ober-Flörsheim ist die einzige reine Zauberbühne in Rheinland-Pfalz. Dort gibt es regelmäßig hervorragende Zauberkunst zu sehen – von ihrem Inhaber, dem Zauberkünstler Fabian Kelly, der seit mehr als 25 Jahren als Profikünstler auf der Bühne steht und mit seiner Showproduktionsfirma Kelly Entertainment bundesweit aufwändige Dinnershows und Galas gestaltet, und von Gastkünstlern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. Wer auch immer auftritt: Fabian Kelly bietet in seinem Theater seit 2019 stets Zauberkunst der Extraklasse.

Das Theater ist ein besonderer Ort: ein Kreuzgewölbe aus dem Jahr 1841, das vormals als Kuhstall diente und heute mit modernster Technik, einem beeindruckenden Lichtkonzept, historischen Kirchenbänken und Accessoires mit Geschichte ausgestattet ist. Drei Jahre hat Fabian Kelly das alte Gemäuer liebevoll restauriert, um hier sein Theater zu errichten. Es bietet 60 Sitzplätze und ist damit der ideale Raum für unterschiedlichste Zaubershows, von Stand-up-Zauberei bis hin zu Close-up. Immer sitzen die Zuschauer unmittelbar und ganz nah am Geschehen, so nah, dass doppelte Böden ausgeschlossen werden können – das steigert das Staunen und das magische Erlebnis. Das Zaubergewölbe mit seinem besonderen Ambiente ist einzigartig in Deutschland – eine Perle.

Das Zaubergewölbe Ober-Flörsheim ist ein Publikumsmagnet für alle, die Zauberei lieben. Das Prädikat „Magischer Ort“ bedeutet für die Standortstädte auch unter touristischen Aspekten einen Gewinn.

Die Plakette „Magischer Ort“ wird am Montag, 28. April 2025, 17 Uhr im Rahmen einer kleinen Festivität durch den Präsidenten des Magischen Zirkels von Deutschland, Lars Tepel, verliehen. Unter anderem haben auch Landrat Heiko Sippel, VG-Bürgermeister Steffen Unger, Ortsbürgermeister Sascha Leonhardt und der Geschäftsführer der Rheinhessen Touristik, Christian Halbig, bereits ihr Kommen zugesagt.

Bei der Plakette handelt es sich um eine edle, zweifarbige Tafel, Schwarz auf Gold, die außen am Veranstaltungsort angebracht werden kann, um sichtbar zu machen, dass es an dieser Stelle sehr gute Zauberkunst zu sehen gibt. Verbunden mit der Ehrung ist die Aufnahme des Magischen Ortes in eine Liste der Magischen Orte in Deutschland, die sich auf der Homepage des MZvD befindet (www.mzvd.de, https://www.mzvd.de/magie-erleben/magische-orte/karte.html) und Zauberinteressierten ermöglicht, per Klick Orte für Zauberveranstaltungen in Deutschland und die dazu gehörigen Informationen zu finden.

Der Magische Zirkel von Deutschland, die Vereinigung der Berufs- und Amateurzauberkünstler mit 2600 Mitgliedern die größte Zaubervereinigung in Europa, möchte mit dem Gütesiegel „Magischer Ort“ Zauberkunst sichtbarer machen und das Interesse an der Zauberkunst steigern.

Weitere Informationen zu Zaubergewölbe Ober-Flörsheim und dem Programm: www.zaubergewoelbe.de

Quelle/Fotos: Magische Zirkel von Deutschland (MZvD)