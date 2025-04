Mosbach – Unfallflucht und Beschädigung eines Stromkastens

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte

Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstagvormittag in Mosbach und flüchtete

anschließend. Gegen 8 Uhr parkte ein 23-Jähriger seinen VW Polo auf dem

Parkplatz der Hochschule im Lohrtalweg. Als der junge Mann gegen 12 Uhr zu

seinem Pkw zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest. Vermutlich blieb

ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto an dem

Polo hängen. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der

Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen,

die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu

melden.

Stromkasten beschädigt – Zeugen gesucht

Bereits am Dienstag, den 18. März 2025, beschädigten Unbekannte einen

Stromkasten in Sattelbach. Der Sachschaden an dem in der Fahrenbacher Straße

stehenden Verteilerkasten wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Wer hat in den

vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum

Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das

Polizeirevier Mosbach.

Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn