Mannheim – Mit Handwerk gewonnen: Zwei Realschulen verdienen sich Geld für ihre Klassenkassen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – 500 Euro für die 9a der Realschule Feudenheim – 8a der Geschwister-Scholl-Realschule erhält 250 Euro – Preisübergabe bei Handwerk im Rampenlicht

Für zwei Klassen hatte sich der Besuch auf der Jobs for Future ganz besonders gelohnt: die Klasse 9a der Realschule Feudenheim und die Klasse 8a der Geschwister-Scholl-Realschule aus Mannheim. Beide Klassen hatten auf der Ausbildungsmesse in der Mannheimer Maimarkthalle die Chance beim Handwerk genutzt und den Wettbewerb „Das Handwerk für deine Klassenkasse“ absolviert. Und das besonders erfolgreich. Denn mit dem ersten Platz, den die Klasse 9a der Feudenheimer Realschule erreichte, verbanden sich 500,- Euro. Auf Platz 2 gab es für die 8a der Geschwister-Scholl-Realschule 250,- Euro. Die Preise überreichten Präsident Klaus Hofmann und Hauptgeschäftsführer Jens Brandt beim Aktionstag „Handwerk im Rampenlicht“ am 28. März in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.

Grundlage des Erfolgs der beiden Klassen war die erfolgreiche Teilnahme an den Aufgaben, die es an den Ständen des Handwerks auf der Jobs for Future zu lösen galt. Wer die Mitmach-Aktionen erfolgreich absolvierte, konnte bis zu drei Stempel dafür erhalten. Die Realschule Feudenheim tat sich hierbei ganz besonders hervor und konnte am Schluss 669 Stempel auf ihrem Konto verbuchen. „Dabei fiel auch ins Gewicht, dass besonders viele der Schülerinnen und Schüler die Maximalanzahl pro Aufgabe erreichten“, sagt Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater Leonard Kopp, der die Aktion auf der Ausbildungsmesse verantwortete. Die Zweitplatzierten brachten es auf ebenfalls überzeugende 244 Punkte.

Gewinnbringend sollte für die Schülerinnen und Schüler aber nicht nur das Preisgeld, sondern vor allem das Erlebnis sein. Leonard Kopp denkt, dass dies gelungen sei: „Es ist super, dass durch den Wettbewerb auch solche Handwerksberufe ausprobiert werden, zu denen sonst vielleicht der Zugang gefehlt hätte. So aber wird von den meisten alles ausgetestet.“ Die Aktion fördere zudem den Austausch und bringe Schülerinnen und Schüler in den direkten Kontakt mit Azubis und Innungs- oder Firmenvertretern an den Ständen.

Auf Platz drei kam mit 185 Punkten übrigens die Klasse 9c der Waldschule Gartenstadt, was 100,- Euro für die Klassenkasse bedeutete. Allerdings war die Schule zur Preisübergabe nicht auf der Veranstaltung in der Bildungsstätte erschienen. Die beiden ersten Preisträger werden ihren Gewinn voraussichtlich für Klassenfahrten einsetzen.

Quelle: Handwerkskammer Mannheim

Rhein-Neckar-Odenwald