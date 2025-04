Mannheim – Keine Einschränkung des Streikrechts! – IG Metall Mannheim spricht sich klar gegen Pläne von Gesamtmetall aus

Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Musicalgroup e.V. bringt am 10. und 11. Mai, sowie am 17. und 18. Mai 2025 das mitreißende Broadway-Musical “Catch Me If You Can” auf die Bühne der Stadthalle Deidesheim. Basierend auf der wahren Geschichte des jungen Hochstaplers Frank Abagnale Jr., erwartet die Zuschauer eine spannende Reise durch das Leben ... Mehr lesen »