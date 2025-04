Mannheim – Erinnern für die Zukunft! – 8. Mai: Zentraler Gottesdienst in der Christuskirche zum 80. Jahrestags des Kriegsendes und der Befreiung vom Nationalsozialismus

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Begleitende Veranstaltungen im ökumenischen Bildungszentrum sanctclara.

(02.04.2025, Mannheim) In der Christuskirche findet am 8. Mai um 19 Uhr im Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor genau 80 Jahren ein zentraler Gottesdienst statt. Mit dem Titel „Erinnern für die Zukunft!“ zeigen dabei persönliche Erinnerungen von Zeitzeug:innen die unterschiedlichen Perspektiven auf, die mit diesem Tag und dieser Zeit verbunden sind. Den Gottesdienst gestaltet Pfarrerin Dr. Cornelia Weber (Leitungsteam sanctclara) gemeinsam mit Pfarrerin Dr. Maibritt Gustrau und Ältestenkreisvorsitzender Dr. Brigitte Hohlfeld von der ChristusFriedenGemeinde. Kirchenmusikdirektor Prof. Johannes Michel umrahmt den Gottesdienst musikalisch mit Werken aus der damaligen Zeit. Für die Stadt Mannheim wird Oberbürgermeister Christian Specht sprechen.

Als am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation endete, hatte das Grauen in Mannheim dank der Telefonistin Gretje Ahlrichs bereits am 29. März 1945 ein Ende gefunden. Mannheim gilt seither als die erste Stadt, die per Telefon kapituliert hat und übergeben wurde. Der Krieg hatte bei den überlebenden Menschen tiefe Spuren und Traumata hinterlassen. Die Stadt lag zerstört.

Gottesdienst: Berichte von Zeitzeug:innen – in einem Bauwerk, das den Krieg überstanden hatte

In der Quadratestadt gehörte die 1911 eingeweihte Christuskirche zu den wenigen repräsentativen Bauten, die die Bombardements fast unbeschadet überstanden hatten. Auch das ist Zeitzeugenschaft. Auf Initiative von Dr. Brigitte Hohlfeld entstand im Umfeld der Christuskirche ab 2019 eine inzwischen dreibändige Sammlung von Zeitzeug:innenberichten, die die Zeit des Nationalsozialismus und die Jahre und Jahrzehnte danach beleuchten. Aus mehreren dieser Berichte wird im Gottesdienst gelesen – verbunden mit sieben vorgetragenen Klageliedern aus der Bibel. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zur Begegnung mit Zeitzeug:innen.

„Zugleich bitten wir Gott um Frieden und um die Kraft, eine offene und menschenfreundliche Gesellschaft mitzugestalten“, formuliert das dreiköpfige Vorbereitungsteam das Anliegen dieses mahnenden Gedenkgottesdienstes. Denn wie gefährdet die nach 1945 erreichten gesellschaftlichen, demokratiestärkenden Errungenschaften sind, zeigt sich derzeit überdeutlich. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit. An seinen hohen Wert erinnert dieser Gottesdienst. Der 8. Mai, so das Vorbereitungsteam, habe eine hohe Symbolik und wurde bekanntlich erst 40 Jahre nach Kriegsende vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizäcker als Tag der Befreiung bezeichnet.

sanctclara: Film, Lesung, Ausstellung und Vorträge. Konzert in der Schlosskirche

Begleitend zum 8. Mai findet am 11. Mai um 19 Uhr auf Einladung der Alt-Katholischen Gemeinde in der Schlosskirche Mannheim das Gedenkkonzert „1945. 2025. Gegen das Vergessen – Gedanken in Musik und Wort“ statt. Über „Die Neugründung der jüdischen Gemeinde Mannheim 1945“ informiert am 20. Mai um 18 Uhr ein Lichtbildvortrag in der Jüdischen Gemeinde Mannheim, F3.

In den Räumen des ökumenischen Bildungszentrum sanctclara (B5, 19, Innenstadt) bzw. in Kooperation mit sanctclara finden im Rahmen des Mannheimweiten Veranstaltungsprogramms folgende Veranstaltungen statt:

28.04., 19 Uhr: „TKUMannheim – Jüdisches Leben von 1945 bis heute“, Filmvorführung und Gespräch mit der Regisseurin Isabel Gathof. „TKUMA“ steht für Auferstehung – und damit symbolisch für den Wiederaufbau der Jüdischen Gemeinde Mannheims nach der Shoah.

13.05., 19 Uhr: „Nie gefragt – nie erzählt. Das vererbte Trauma in den Familien der Holocaust-Überlebenden“. Lesung und Buchvorstellung mit den Autoren Rafael Herlich und Hans Riebsamen sowie Mitwirkerin Barbara Bišický-Ehrlich.

13.05. – 02.06.: „Jüdisches Leben in Deutschland heute“, Ausstellung mit 30 Fotografien des deutsch-israelischen Fotokünstlers Rafael Herlich. Geöffnet zu den Öffnungszeiten von sanctclara und nach Vereinbarung

14.05., 19 Uhr: „Etty (Esther) Hillesum (1914-1943) – Innere Freiheit und Wege durch die Dunkelheit“, Vortrag und Gespräch, mit Theologin Petra Heilig, In den Räumen der Gemeinde Haus des Herrn, Stamitzstr. 15

21.05., 10.30: „Unbesungene Heldinnen: Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“. Vortrag, mit Annik Benz, M.A., Universität Mannheim

27.05., 19.30 Uhr: „Rechte Versuchung. Bekenntnisfall für das Christentum“, online-Vortrag, mit PD Dr. Sonja Angelika Strube, Autorin und Mitarbeiterin Uni Kaiserslautern-Landau

25.06., 19 Uhr: „Aus Karl-Heinz wird Jochanan. Der Weg eines Mannheimer Jeckes“, Buchvorstellung und Gespräch, mit Heinz Sigmund (Religionslehrer i.R.) Prof. Dr. Deborah Kämper (jüd. Gemeinde Mannheim) und Barbara Waldkirch (Waldkirch-Verlag), Jüdische Gemeinde, F3.

Detaillierte Informationen zu diesen Veranstaltungen unter: https://sanctclara.de/events/erinnern-fuer-die-zukunft-2/

Das komplette Veranstaltungsprogramm (Ende März bis Juni) der Stadt Mannheim in Kooperation mit Kirchengemeinden, der Jüdischen Gemeinde, Vereinen, Kulturakteur:innen und weiteren Partnern unter: www.kriegsende-mannheim.de (dv)

BU: Friedensengel von Gerhard Marcks in E6. Die Skulptur wurde im städtischen Auftrag als Mahnmal für die Toten der Jahre 1933 bis 1945 geschaffen. 1952 in B4 eingeweiht, wurde die Plastik im Mai 1983 nach E6 versetzt. Foto: de Vos

