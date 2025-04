Ludwigshafen – “Frühjahrsputz” im Freibad – welche Arbeiten während der Saisonvorbereitung anfallen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bevor das Freibad am Willersinnweiher in die Saison startet, meistens im Mai, sind im Vorfeld zahlreiche Arbeiten zu erledigen. Acht bis neun Wochen sind Mitarbeitende der Abteilung Bäder der Stadtverwaltung in jedem Frühjahr beschäftigt, um das Bad aus dem Winterschlaf zu wecken. Einen Blick hinter die Kulissen dieses “Frühjahrsputzes” gewährten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, Abteilungsleiter Wolfgang Köllner und “Freibadchefin” Gabriele Müller am heutigen Mittwoch, 2. April 2025, hiesigen Pressevertreter*innen.

Vor jeder Freibadsaison entleert das Bäderteam die Becken. Sie reinigen diese und ihre Wasserspeicher zum Teil per Hand und zum Teil mit Hochdruckreinigern.

Die Mitarbeitenden säubern auch die Überlaufrinnen, die insgesamt etwa 300 Meter lang sind, und die 250 Meter langen Einströmungskanäle. In den Einströmungskanälen am Grund der Edelstahlbecken sammelt sich Dreck, der mit Bürsten gelöst und anschließend mit Wasser weggespült wird. Gründlich mit Hochdruckreinigern zu bearbeiten sind ebenso die Riesenrutschbahn “Nässi” samt Treppenaufgang und die Breitrutsche. Im Anschluss wird ein Termin mit dem TÜV organisiert, der die Rutschen auf Mängel prüft. Alle Dusch-, Toiletten-, Umkleide- und Personalräume müssen ebenso geputzt werden. Jedes Jahr entfernt das Bäderteam zudem das Unkraut zwischen den Steinplatten der Wege und Beckenumgänge aufs Neue. Manchmal müssen auch beschädigte Bodenplatten ausgetauscht werden. Nach den Reinigungsarbeiten werden die Becken mit etwa 3.500 Kubikmeter Wasser befüllt. Allein dieses Befüllen von Sport-, Nichtschwimmer- und Planschbecken dauert ungefähr sieben Tage. Beim Befüllen hat das Wasser, das dem Willersinnweiher entnommen wird, eine Temperatur von etwa zwölf Grad Celsius, es muss also erst noch auf 24 Grad Celsius erwärmt werden. Dies ist auch abhängig vom Wetter, denn je wärmer die Umgebungstemperatur und je wärmer die Nächte sind, desto schneller erwärmt sich das Beckenwasser beziehungsweise speichert es die Wärme. Gleichzeitig werden Wasseraufbereitungs- und Chlorgasanlage in Betrieb genommen und die Mitarbeitenden prüfen, ob an den Anlagen noch alle Rohre dicht sind. Vor Saisoneröffnung reinigen zudem die Mitarbeiter*innen die Grünanlagen, begradigen die Sandflächen der Spielplätze und des Uferbereichs am Willersinnweiher. Dort müssen sie auch die Begrenzungsleinen, die den beaufsichtigten Bereich des Weihers markieren, wieder anbringen. Sie bauen die Freilandduschen auf und stellen das Sonnensegel am Matschspielplatz wieder auf, genauso wie die Bänke und Mülleimer. Zuletzt wird noch die Beregnungsanlage für die Liegewiesen kontrolliert und das Beachvolleyballfeld hergerichtet. “Wie man sieht, gehört in den Bädern mehr dazu fürs Personal als schwimmen zu können und während des Badebetriebs die Becken zu beaufsichtigen. Die Pflege der Anlagen ist ebenso wichtig, genauso wie die Technik. Deshalb werden unsere Fachangestellten für Bäderbetriebe im Freibad auch von Technikern und Platzwarten unterstützt. Die Platzwarte sind Saisonarbeitskräfte”, führt OB Steinruck aus. “Unsere Mitarbeitenden kümmern sich während der Saisonvorbereitung um fast alles. Kolleg*innen des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe mähen die Rasenflächen, versorgen pflegesensible Pflanzflächen und sind für die Baumkontrolle zuständig”, ergänzt Abteilungsleiter Köllner.

Über das Freibad am Willersinnweiher

Das Freibad am Willersinnweiher wurde 1976 eröffnet und seither einmal in mehreren Bauabschnitten generalsaniert. Es bietet den Badegästen ein 50 Meter langes Sportbecken, ein kombiniertes Nichtschwimmer- und Lehrbecken mit verschiedenen Attraktionen (zwei Rutschen, ein Wasserpilz und ein Strömungskanal) sowie ein Planschbecken für die Kleinsten. Alle Becken sind aus Edelstahl. Außerdem gibt es einen Zugang zum Willersinnweiher, in dem man naturnah schwimmen kann. Ein Spielplatz, der auch für behinderte Kinder geeignet ist, große Liegewiesen und ein Beachvolleyballfeld gehören ebenso zur Ausstattung. Das Bad hat während der Saison jeden Tag geöffnet – also durchgängig von Montag bis Sonntag. Um dies zu gewährleisten, arbeiten die Mitarbeitenden, von den Kassiererinnen bis zu den Schwimmmeister*innen, im Schichtbetrieb von 6 bis 21 Uhr. Hierfür sind in der Abteilung Bäder im aktuellen Jahr 23 festangestellte Kräfte sowie bis zu zwölf Saisonarbeitskräfte im Einsatz (Voll- und Teilzeitbeschäftigte). An den Wochenenden unterstützen auch Mitglieder der DLRG Oggersheim das Bäderteam. Besucherstärkste Saison innerhalb der vergangenen zehn Jahre war die Saison 2018 mit 138.500 Badegästen.

Quelle: Stadt Ludwigshafen