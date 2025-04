Ludwigshafen – BASF: CHINAPLAS 2025: Cellasto® und Össur kooperieren, um die Leistung von Prothesenfüßen zu verbessern

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Pro-Flex® Terra Prothesenfuß von Össur vertraut auf dem mikrozelligen Cellasto®-Material der BASF, das für mehr Weichheit, Flexibilität und Energierückgabe sorgt und die menschliche Muskel-Sehnen-Bewegung nachahmt

Das Cellasto®-Schaumstoffdesign passt sich ohne mechanische Einstellungen an verschiedene Gehbedingungen an und gewährleistet durch intensive Prüfungen und eine anwenderorientierte Entwicklung eine zuverlässige Leistung

BASF auf der CHINAPLAS 2025: Halle 17, Stand D91, World Exhibition and Convention Center (Shenzhen)

Lemförde, Deutschland – 2. April 2025 – Auf der CHINAPLAS 2025 wird BASF den Prothesenfuß Pro-Flex® Terra vorstellen, der gemeinsam mit dem weltweit führenden Prothesenhersteller Össur entwickelt wurde. Die hochmoderne Materiallösung aus Cellasto®, die sich durch progressives Einfederungsverhalten und hohe Belastbarkeit auszeichnet, kombiniert Weichheit und Flexibilität mit einer außergewöhnlichen Energierückgabe, so dass der Pro-Flex® Terra Prothesenfuß ein intuitives Reaktionsverhalten aufweist und die menschliche Muskel-Sehnen-Bewegung genau nachbildet.

Das dreistufige Cellasto®-Schaumstoffdesign hat die Einschränkungen der herkömmlichen zweistufigen Konstruktionen hinter sich gelassen. Es passt sich ohne mechanische oder elektrische Einstellung an eine Vielzahl von Belastungsbedingungen an und eignet sich daher für Aktivitäten wie langsames Gehen, Wandern und Sportarten mit hoher Belastung sowohl in extrem kalten als auch heißen Umgebungen. Außerdem lässt es sich am Strand, im Schwimmbad oder unter der Dusche verwenden. Die Prothesentragenden stellten fest, dass sie Aspekte ihrer Mobilität wieder entdeckten.

Umfangreiche Untersuchungen, einschließlich einer vollständigen Lebenszyklusbewertung mit mehr als zwei Millionen Schritten unter Überlast, bestätigten die Stabilität und Leistungsfähigkeit von Cellasto®, dessen Qualität auch nach intensiven Testphasen so gut wie am ersten Tag war. Die verschiedenen Schaumstoffdichten für das Produkt wurden während der Anwendertests präzise abgestimmt, um den 9 verschiedenen Gewichts- und Größenklassen der Prothesentragenden gerecht zu werden. Cellasto®-Ingenieure aus der Anwendungstechnik unterstützten die Kundeninnovation von der Konzeption bis hin zur serienreifen Produktion, die mit einem leistungsfähigen Werkzeugkonzept auf vollautomatischen Taktstraßen umgesetzt wurde.

„Unser Ziel war es, die Funktionen vieler Prothesenfüße in einem Modell zu vereinen. Össur hat den modernen Pro-Flex® Terra entwickelt, um die Weichheit und Flexibilität, die für vielfältige Alltagsaktivitäten erforderlich sind, mit der hohen Energierückgabe eines aktiven Fußes zu kombinieren und so zwei separate Eigenschaften in einem Design zu vereinen. Unsere Partnerschaft mit Cellasto® ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die die Prothesentechnologie vorangebracht hat. Indem wir Komfort, Leistung und Haltbarkeit in den Vordergrund stellen, wollen wir unseren Kunden helfen, jeden Schritt zu leben“, erklärt Felix Starker, Produktdesigner bei Össur.

„Cellasto® bietet eine einzigartige Balance zwischen Komfort und Funktionalität. Wir sind sehr stolz darauf, mit Össur zusammenzuarbeiten, um die Mobilität und Lebensqualität von Prothesentragenden weltweit zu verbessern. Wir bei Cellasto® werden weiter maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen in allen Branchen entwickeln“, betont Björn Kophstahl, Vice President, Global Business Management für Cellasto®.

Quelle: BASF SE