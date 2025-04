Ludwigshafen – 50 Jahre Dürk-Reisen – OB Dr. Nicolas Meyer, IHK und Lucas Spiegel von der MIT Frankenthal gratulieren

Ludwigshafen / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Herzliche Glückwünsche zum 50-jährigen Jubiläum von Dürk-Reisen überbrachten am 18.März.2025, der Frankenthaler Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, IHK-Geschäftsführer Jürgen Vogel und Marco Feig, sowie der Vorsitzende der MIT-Frankenthal Lucas Spiegel.



Seit der Gründung vor mehr als fünf Jahrzehnten hat sich das Unternehmen zu einer festen Größe im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entwickelt und sorgt dafür, dass Millionen von Menschen täglich sicher und zuverlässig an ihr Ziel gelangen. Das Unternehmen feiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte, sondern auch die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer (IHK)



Bernhard Dürk, Firmengründerin Else Dürk sowie Tochter Fabienne gaben interessante Einblicke in die 50-jährige Firmengeschichte, die mit Benno und Else Dürk 1974 begann und mit Tochter Fabienne in der dritten Generation weitergeführt werden soll. OB Dr. Nicolas Meyer sprach seinen Respekt und Anerkennung aus. “Firmen wie das Reiseunternehmen Dürk sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und unseres gesellschaftlichen Lebens. Sie investieren über Generationen hinweg Ihre Kraft, Leidenschaft und finanziellen Mittel, um nicht nur sich selbst und Ihr Unternehmen zu etablieren, sondern auch Arbeitsplätze in der Region zu schaffen und zu sichern” so das Frankenthaler Stadtoberhaupt.



Symbolisch übergab, OB Dr. Meyer u. a. einen Regenschirm mit Motiven aus Frankenthal, damit das Reiseunternehmen für jedes Wetter gewappnet ist.



Dürk-Reisen wurde ursprünglich in den frühen 1970er Jahren gegründet und hat sich im Laufe der Jahrzehnte einen exzellenten Ruf als zuverlässiger Anbieter von Nahverkehrsdiensten erarbeitet. Mit einer modernen Fahrzeugflotte und einem engagierten Team sorgt das Unternehmen für den Transport von Pendlern, Schülern und Touristen in und um die Region.

Eine Urkunde und lobende Worte zum Engagement überbrachten auch Jürgen Vogel und Marco Feig von der IHK sowie Lucas Spiegel von der MIT Frankenthal.

Mit Blick auf die kommenden Jahre plant Dürk-Reisen, seine Dienstleistungen weiter auszubauen und neue Verkehrswege zu erschließen. Zudem wird das Unternehmen auch künftig großen Wert auf eine nachhaltige Mobilität legen und sich den Herausforderungen der Urbanisierung und des Klimawandels stellen.



Das Firmenjubiläum von Dürk-Reisen ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch eine Gelegenheit, die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens und dessen Beitrag zum regionalen Nahverkehr zu würdigen. Das Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit machen Dürk-Reisen zu einem Vorreiter in der Branche.