Herxheim – Intensivkurse rund um die Osterferien an der Kunstschule Villa Wieser

Herxheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund um die Osterferien bietet die Kunstschule wieder einige neue und interessante Intensivkurse an.

Zwei Kurse finden am Wochenende 12./13. April jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Der Wochenendkurs „Der Augenblick – Zeichnen und Skizzieren“ richtet sich sowohl an Anfänger als auch Fortgeschrittene, die in die Welt der Zeichnung eintauchen möchten. Dozentin Monika Bartsch, die ihre ausdrucksstarken Werke regelmäßig in eigenen Ausstellungen zeigt, legt Wert auf kleine Gruppen und ermöglicht so eine intensive individuelle Betreuung. Dieser Kurs ist für Erwachsene und für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet.

Außerdem bietet der beliebte Dozent Francesco Jorio am selben Wochenende den Kurs „Bildhauerei – Direktaufbau mit Beton“ an. In diesem Workshop werden wetterfeste Skulpturen direkt aus Beton modelliert, sie sind wetterfest und können auch bemalt oder patiniert werden.

Zwei weitere Kurse finden am Wochenende 26./27. April jeweils von 11 bis 17 Uhr statt. Dem Dichter Rainer Maria Rilke ist der Kurs mit dem Titel „Ich lerne sehen – Rilke und Paris“ in der Schreibwerkstatt gewidmet. Rilke würde im Jahr 2025 seinen 150. Geburtstag feiern. Der Kurs ist für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren geeignet und wird von Poesiepädagogin Isabell Jung geleitet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs „Akt: Zeichnen und Malen“ unter Leitung von Monika Bartsch bringt Anfängern und Fortgeschrittenen die Grundlagen und Verhältnisse von Proportionen der menschlichen Gestalt anhand verschiedener Aktmodelle näher.

Die Teilnahmezahl für alle Kurse ist begrenzt.

Interessierte können die Kursausschreibungen einsehen sowie sich ab sofort anmelden unter: www.kunstschule-villa-wieser.de

Weitere Informationen sind bei Frau Dr. Hannah Klima im Sekretariat im Rathaus Herxheim (Obere Hauptstraße 2, Tel.: 07276-501139, Email: H.Klima@herxheim.de) zu haben.

Quelle/Fotos: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße