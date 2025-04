Heppenheim – Neubürgerempfang der Kreisstadt Heppenheim am 26. April 2025

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kreisstadt Heppenheim lädt alle Neubürgerinnen und Neubürger herzlich zu einem Empfang am 26. April 2025 um 14:00 Uhr ein. Die Veranstaltung findet im Foyer des Stadthauses, Friedrichstraße 21, in Heppenheim statt und bietet eine hervorragende Gelegenheit, die Stadt sowie ihre vielfältigen Vereine und Institutionen kennenzulernen.

Der Neubürgerempfang richtet sich an alle, die in den letzten Monaten nach Heppenheim gezogen sind. Die Stadtverwaltung möchte sie in ihrer neuen Heimat willkommen heißen und ihnen die Gelegenheit geben sich über die Angebote und Aktivitäten in Heppenheim zu informieren.

Während der Veranstaltung werden Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung sowie von lokalen Vereinen und Organisationen anwesend sein, um sich vorzustellen und Fragen zu beantworten. Es wird ein informatives Programm geben – gefolgt von einem geselligen Austausch. Zum Abschluss der Veranstaltung lädt die Tourist Information gegen 15:30 Uhr zu einer einstündigen Stadtführung ein.

Quelle: Magistrat der Kreisstadt Heppenheim