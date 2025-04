Heidelberg – Bürgeramt: Für Pass und Personalausweis werden ab 1. Mai nur noch digitale Fotos akzeptiert – Aufnahmen können vor Ort in der Behörde gemacht werden / Führerschein aktuell nicht betroffen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wer einen Personalausweis oder Reisepass beantragt, muss ab 1. Mai 2025 ein Passbild in digitaler Form einreichen. Darauf hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hingewiesen. Die Bürgerämter der Stadt Heidelberg werden für Pässe und Personalausweise ab 1. Mai 2025 nur noch digitale Passbilder akzeptieren. Fotos auf Papier oder ausgedruckte Lichtbilder sind dann nicht mehr zulässig und können von den Behörden zur Erstellung des jeweiligen Ausweisdokumentes nicht mehr angenommen werden. Lichtbilder können direkt in der Behörde elektronisch erstellt und medienbruchfrei in den Antragsprozess übernommen werden. Aus technischen Gründen wird bei Führerscheinangelegenheiten weiterhin ein ausgedrucktes biometrisches Lichtbild bei der Antragstellung benötigt. Termine für die Antragstellung können bequem online unter termin.heidelberg.de gebucht werden.

Fotografinnen und Fotografen müssen zertifizierte Cloud-Anbindung nutzen

Erstellt eine Fotografin oder ein Fotograf das digitale Passbild, muss das Foto mit einer sicheren Verbindung an das Bürgeramt geschickt werden. Dafür müssen Fotografinnen und Fotografen eine zugelassene Cloud-Lösung nutzen. Aktuell haben folgende Dienstleister eine Zertifizierung beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beantragt: Zum einen die Drogeriemarktkette dm, zum anderen der Fotofachverband RingFoto. Während dm zunächst die eigene Filialinfrastruktur an die Cloud anschließen möchte, bietet RingFoto seine Cloudlösung insbesondere den Fotostudios an. Es ist nach Auskunft des Fotofachverbands RingFoto dafür nicht nötig, Verbandsmitglied bei Ringfoto zu sein oder zu werden. Das BMI tauscht sich regelmäßig mit den Anbietern aus und wirkt auf die zeitgerechte Einrichtung der Cloud-Lösungen hin. Letztlich ist es aber natürlich maßgeblich, dass sich möglichst viele Fotografinnen und Fotografen auch tatsächlich an die Cloud anbinden. Die Drogeriemarktkette dm hat angekündigt, an ihre Cloud zunächst ausschließlich die eigene Filialstruktur anzubinden. Die Fotografinnen und Fotografen sollten sich daher zeitnah bei einem der verbleibenden Cloudanbieter registrieren.

Weitere Informationen finden sich online unter www.bmi.bund.de und www.personalausweisportal.de.

Quelle: Stadt Heidelberg