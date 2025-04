Frankenthal – Städtische Musikschule Frankenthal Schülerinnen beim 62. Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ erfolgreich

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Wochenende fand in Mainz die Landeswettbewerb-Wertung von „Jugend musiziert“ für Rheinland-Pfalz statt. An dem Wettbewerb haben sich mit großem Erfolg auch

drei Schülerinnen der Städtischen Musikschule Frankenthal beteiligt.

Den ersten Preis erspielten sich in der AG II Hannah Frefat (Blockflöte) mit 25 Punkten und

Luisa Frefat (Horn) mit 24 Punkten. Nathalie Tschöp (Violoncello) wurde in der AG III mit 20

Punkten ein zweiter Platz zugeteilt.



„Die herausragenden Leistungen bei ‚Jugend musiziert‘ zeigen sowohl Leidenschaft und

Engagement der Schülerinnen und Schüler als auch die Qualität unserer Lehrkräfte. Wir sind

stolz auf ihre gemeinsamen Erfolge und gratulieren herzlich“, so Oberbürgermeister Dr.

Nicolas Meyer.



Mehr zu „Jugend musiziert“

„Jugend musiziert“ ist ein Laienwettbewerb zur Förderung des musikalischen Nachwuchses.

Das Teilnahmealter liegt zwischen sechs und 20 Jahren (in einigen Kategorien bis 27

Jahren). Bei den einzelnen Wertungen sind oft auch erstaunliche Spitzenleistungen zu

hören. Bundesweit nehmen jährlich mehr als 25.000 junge Musikerinnen und Musiker an

dem 1963 gegründeten Wettbewerb teil.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)