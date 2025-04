Frankenthal feiert das Wochenende – Exotisches beim Street Food Festival, Schnäppchen beim Verkaufsoffenen Sonntag und Kunsthandwerk beim Kunst- und Kreativmarkt im Dathenushaus

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Wochenende, 11. bis 13. April locken gleich drei Highlights in die Frankenthaler Innenstadt. Zum dritten Mal findet auf dem Rathausplatz ein Street Food Festival und Market statt. Veranstalter ist die Wiesbadener Stadtleben GmbH, die die teilnehmenden Gastronomen koordiniert. Geöffnet hat das Festival in diesem Jahr bereits ab Freitagnachmittag im Anschluss an den Frankenthaler Wochenmarkt sowie samstags und sonntags ab 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Einzelhandel in der Innenstadt öffnet seine Türen am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Außerdem findet am 12. und 13. April wieder der beliebte Kunst- und Kreativmarkt im Dathenushaus statt.

Ein Auszug aus dem Angebot des Street Food Festivals: Die Burger-Corner sorgt mit saftigen Klassikern und Neuinterpretationen für einen weiteren Schlemmer-Faktor. Zahlreiche

Craft-Bier-Variationen liefern den erwachsenen Besuchern die nötige Erfrischung und für die kleinen Besucher gibt es hinter dem Rathaus eine eigene Kids-Area.

Verkaufsoffener Sonntag am 13. April

Einige Händler/Gastronomen locken mit besonderen Angeboten und Rabattaktionen, zum Beispiel:

• Blickfang Schillinger: Secco und Snacks für Kundinnen und Kunden, Angebote und Überraschungen

• Schuhschachtel: im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums bis einschließlich 13. April 20 Prozent Rabatt auf die aktuelle Kollektion

• Parfümerie Douglas: Oster-Gewinnspiel: Ab einem Einkaufswert von 49 Euro erhalten Kunden ein Los, ab 69 Euro zwei Lose. Die Gewinncodes auf den Losen können online bis zum 31. August eingelöst werden. Zu gewinnen gibt es u.a. eine Traumreise im Wert von 10.000 Euro, ein Kofferset von Travelite und vieles mehr.

Eine Auflistung dieser und weiterer Aktionen ist auf www.frankenthal.de/innenstadt zu finden.

Ergänzt wird das Shoppingerlebnis durch Autopräsentationen des Autohauses Bürkle am Speyerer Tor sowie des Autohauses Knapp in der Bahnhofstraße. Dort finden Besucher außerdem Stände der Beindersheimer Hobbykünstler und Kinderaktionen.

Mehr unter www.frankenthal.de/events.

Quelle/Fotos: Stadtverwaltung Frankenthal