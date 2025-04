Deidesheim – Broadwayglanz mit “Catch Me If You Can”

Deidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Musicalgroup e.V. bringt am 10. und 11. Mai, sowie am 17. und 18. Mai 2025 das mitreißende Broadway-Musical “Catch Me If You Can” auf die Bühne der Stadthalle Deidesheim. Basierend auf der wahren Geschichte des jungen Hochstaplers Frank Abagnale Jr., erwartet die Zuschauer eine spannende Reise durch das Leben eines der berühmtesten Trickbetrüger der Geschichte und eine packende Show voller Spannung, Humor und beeindruckender Musik. Das Publikum darf sich auf eine fesselnde Inszenierung mit einer talentierten Besetzung, atemberaubenden Kostümen und unvergesslichen Songs, dargeboten vom eigenen Live-Orchester, freuen.

Weitere Informationen zum Stück sowie zu den Aufführungsterminen finden Sie unter https://musicalgroup.de/tickets/. Oder Sie scannen den abgebildeten QR-Code mithilfe Ihres Smartphones und erhalten direkten Zugang zum Ticketshop.

Quelle: Musicalgroup e.V.