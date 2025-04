Worms – Frühlingsangebote bei „Worms blüht auf“

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Aktionswochenende mit verkaufsoffenem Sonntag

und Kinderprogramm am 5. und 6. April

Am 5. und 6. April heißt es in der Wormser Innenstadt wieder „Worms blüht auf“. Auch in diesem Jahr gibt es für die

Besucher viel zu entdecken: Aussteller präsentieren die neuesten Garten- und Dekotrends sowie Auto- und

E-Bike- Modelle. Spieleangebote für Kinder sowie zahlreiche Gastrostände ergänzen das Rahmenprogramm. Auch die Wormser Einzelhändler haben sich einiges einfallen lassen, um die Besucher in die Läden zu locken und zum Shoppen zu animieren. Am verkaufsoffenen Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen zu „Worms blüht auf“ gibt es unter www.wormser-einkaufstage.de .

Beim Aktionswochenende „Worms blüht auf“ und dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres können sich die Kunden des Wormser Einzelhandels auf einige Aktionen freuen: Auf dem Obermarkt bietet der Lions Club Worms bei Uhren & Schmuck Weber neben einem Getränkeausschank auch einen Losverkauf zugunsten der Volksbühne Worms an. Die Kunsthandlung Steuer in der Kämmererstraße lockt an diesem Wochenende nicht nur mit eindrucksvollen Kunstwerken, sondern sonntags auch mit edlen Tropfen vom Weingut Blümel. Gegenüber bei Morilla Sports gibt es neben einem Glücksrad einen Zauberer zu erleben. Ebenfalls in der Kämmererstraße bietet die Parfümerie Waas

einen Hausflohmarkt vor dem Laden an. Bei Olala! Mode & Accessoires erwarten die Besucherinnen viele tolle Angebote aus der Frühjahrs- und Sommerkollektion. Bei einem Einkaufswert ab 25 Euro erhalten Kundinnen einen attraktiven Sommerschal als Geschenk. Direkt nebenan bei der Buchhandlung Thalia gibt es 20

Prozent Rabatt auf alle Lego Artikel. In der Hafergasse bietet das Artrium 20 Prozent Rabatt auf sein gesamtes Modesortiment.

Am Römischen Kaiser gewährt das Wormser Reformhaus Franz unter dem Motto „Bevor wir schließen, blühen wir nochmals auf“ 15 Prozent Rabatt auf alles (ab einem Einkaufswert von 30 Euro).

Direkt nebenan bietet das Modehaus Jost neben einer Sektbar und Heliumballons für Kinder auch jeweils eine Jost-Fashionbag ab einem Einkaufswert von 49 Euro an. Die Boutique Blickfang in der Stephansgasse bietet zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment (ausgenommen bereits reduzierte Ware) und einen Sektausschank Die LICHTBOX am Marktplatz bietet Rabattaktionen, Vorstellungen von Frühlingsneuheiten und „Welcome-Sekt“ für die Kunden. In den Elefantenhöfen bietet Christine Uhrig Mode & Concept einen Stoff- und Schnäppchenmarkt und hausgemachte Frühlingslimo, zusätzlich gibt es ab einem Einkauf von 150 Euro einen handgeflochtenen

Einkaufskorb gratis dazu. Außerdem können die Besucher beim Schlendern durch die Innenstadt in der Kaiserpassage die aufwändige Osterdekoration bestaunen.

Sperrungen

Im Innenstadtbereich von Worms ist am 5. Und 6. April aufgrund umfassender städtischer Sperrungen mit temporären

Einschränkungen für Besucher und Anwohner zu rechnen. Die Verwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer und insbesondere die betroffenen Anwohner um Verständnis für die Einschränkungen.

Die Sperrungen sollen jedoch dem Schutz aller dienen und dafür sorgen, dass die Veranstaltung mit möglichst geringen Sicherheitsrisiken ablaufen kann. Weitere Informationen hierzu finden sie unter

www.wormser-einkaufstage.de .

Kostenloser Busverkehr

So wie im letzten Jahr wird bei „Worms blüht auf“ der innerstädtische Busverkehr sonntags kostenlos angeboten. Man

kann also ganz einfach ohne Ticket von den Stadtteilen in die Innenstadt und wieder zurückfahren, ohne sich um einen Parkplatz kümmern zu müssen. Und auch für Kunden von außerhalb ist das Angebot interessant: Sie können ihr Fahrzeug beispielsweise auf dem Festplatz abstellen und kostenlos mit dem Bus (gemäß regulärem Fahrplan) die Innenstadt erreichen. Das kostenlose ÖPNV-Angebot am verkaufsoffenen Sonntag (6. April) bleibt von

den innerstädtischen Sperrungen unberührt. Diese Aktion wird von „Worms wird Wow“ und dem Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms e. V. ermöglicht.

Dank an die Partner von „Worms blüht auf“

Folgende Partner unterstützen „Worms blüht auf“: Jakob Jost GmbH, Rheinhessen Sparkasse, Volksbank Alzey-Worms eG und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Worms mbH. Ihnen allen gilt bereits jetzt ein besonderer Dank des Veranstalters.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms