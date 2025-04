Weinheim – Demenz verstehen oder Demansı anlamak! Denn Demenz kann jeden treffen! Vortrag mit türkischer Übersetzung im Weinheimer Mehrgenerationenhaus am 10. April

Weinheim / Metroplregion Rhein-Neckar(red/ak) – Demenz betrifft viele Familien, auch in der Nachbarschaft und im direkten Umfeld. Dennoch wird oft nicht darüber gesprochen, manchmal sind dabei Sprachbarrieren zusätzlich hinderlich. Das Mehrgenerationenhaus Weinheim möchte dies gemeinsam mit dem Verein Leben mit Demenz Weinheim ändern und lädt zu einem kostenlosen Informationsabend am Donnerstag, 10. April, ein. Um 18.30 Uhr wird im Saal des MGH in der Konrad-Adenauer-Straße 14 der Vortrag „Demenz verstehen – Informationen und Unterstützung” angeboten. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mehr über Demenz zu erfahren, Fragen zu stellen und konkrete Hilfsangebote in Weinheim kennenzulernen – für Betroffene, Angehörige und Interessierte. Der Vortrag wird von Dr. Andreas Marg, dem Vorsitzenden des Vereins „Leben mit Demenz Weinheim“ gehalten. Nilgün Ilden, Mitarbeiterin beim Bildungsbüro Weinheim wird die Inhalte und Fragen der Teilnehmenden ins Türkische übersetzen, so dass sich insbesondere türkischsprachige Interessierte informieren können.

„Es freut mich sehr, dass wir in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus gezielt eine Gruppe ansprechen, die bislang oft nur schwer Zugang zu unseren Informationen hat”, sagt Marlies Brinkmann, Zweite Vorsitzende des Vereins „Leben mit Demenz Weinheim“. Gerade bei einer Erkrankung wie Demenz sind Information und Unterstützung entscheidend, um den Alltag für Betroffene und Angehörige zu erleichtern. Der Verein bietet vielfältige Hilfs- und Beratungsangebote, um Betroffene und Angehörige in dieser herausfordernden Situation bestmöglich zu begleiten.

Eintritt frei – keine Anmeldung erforderlich!

Demans bilgilendirme etkinliği – Türkçeye de çevrilecek!

(Demenz-Informationsveranstaltung – wird auch ins Türkische übersetzt!)

Für weitere Informationen zur Veranstaltung:

Eva Kerwien, Fachstellenleitung Mehrgenerationenhaus, Telefon: 0177 – 9643 333

