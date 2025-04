Schwetzingen – Einweihung des neuen Be-Up-Raums und zehnjähriges Jubiläum der Beleghebammen

Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar.Beim Tag der offenen Tür der Geburtshilfe an der GRN-Klinik Schwetzingen gab es ein vielfältiges Programm für Besucher und einiges zu feiern

Gleich im Eingangsbereich wies ein großer Storch aus Holz den zahlreichen Besuchern den Weg zur Geburtshilfe, die an diesem Tag ihre Türen öffnete und werdende Eltern, Familien und Interessierte einlud, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: in die Kreißsäle, den Sectio-OP und die Station. Gleichzeitig stand dieser Tag ganz im Zeichen zweier feierlicher Ereignisse: Einweihung des neuen Be-Up-Gebärraums sowie des 10-jährigen Jubiläums der Beleghebammen.

Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Geburtshilfe und Gynäkologie, und engagierte Hebammen, führten die Gäste mit großem Engagement durch die modern gestalteten Räumlichkeiten der Station und der Kreißsäle – alle auf höchstem medizinischem Standard. Besonderen Anklang fand der neu eingerichtete ‚Be-Up-Gebärraum’, mit dem die Klinik Gebärende in einer geburtsfreundlichen Umgebung dabei unterstützen will, verschiedene aufrechte Körperpositionen einzunehmen: so steht ‚Be-Up’ für ‚Birth environment – Upright position’. Dafür stapeln sich darin bunte Schaumstoffwürfel, ein von der Decke hängendes Rebozo-Tuch, darunter ein Pezzi-Ball, ein Hocker auf einer Bodenmatte und vieles mehr. „Ein bisschen wie ein großer Abenteuer-Spielplatz”, findet Chefärztin Dr. Maleika. „Die Be-Up-Elemente ermöglichen den Frauen eine selbstbestimmte Geburt, indem sie sich im Becken frei bewegen können. Das fördert eine optimale Positionierung des Babys, was den natürlichen Geburtsverlauf positiv beeinflussen und weniger Kaiserschnitte nötig machen kann.”

Zudem konnten sich die Besucher selbst ein Bild von dem hebammengeführten Kreißsaal (HKS) machen – ein seit 2021 implementiertes innovatives Konzept. In dem eigens dafür mit Gebärbadewanne komfortabel ausgestatteten Raum können Frauen mit risikoarmen Schwangerschaften entbinden – ganzheitlich mit nur zwei Hebammen, ohne ärztliche Intervention: „Unser Ziel ist eine möglichst natürliche Geburt mit alternativen Methoden wie Akupunktur oder Entspannungsbädern – ohne Schmerzmittel, aber mit größtmöglicher Sicherheit”, betonte Beleghebamme Stefanie Werner. Sollte ein Wechsel in das ärztlich geführte Betreuungskonzept erforderlich sein, ist dies jederzeit möglich.”

Dr. Maleika führte den sogenannten Sectio-OP zur Durchführung von geplanten und ungeplanten Kaiserschnitten vor und betonte, dass sich dieser direkt im Kreißsaal-Bereich befinde, was ein großer Vorteil sei: „Sollte ein eiliger Kaiserschnitt gemacht werden müssen, können wir die werdende Mutter in kürzester Zeit dorthin verlegen und schnelle Hilfe gewährleisten,” so die Gynäkologin.

Aber auch die einladende Atmosphäre der heimelig gestalteten Vorwehenzimmer mit großer angrenzender Dachterrasse und der anderen farbenfroh eingerichteten Entbindungsräume begeisterte die Gäste. Ein frisch gebackenes Elternpaar kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „So eine tolle Betreuung und wunderschöne Atmosphäre gibt es sonst in keiner Klinik. Ein richtiger Geheimtipp.”

Seit einem Jahrzehnt begleiten 15 freiberufliche Beleghebammen Frauen während der Geburt und bieten eine kontinuierliche Individuelle 1:1-Betreuung für werdende Mütter: „12 Stunden am Stück können wir uns um eine Gebärende kümmern. Diese enge Begleitung schafft Vertrauen und ein sicheres Gebärerlebnis, was das Selbstbewusstsein der Frauen stärkt “, so Stefanie Werner. Dieses zehnjährige Jubiläum der Beleghebammen wurde gebührend gefeiert. Ehemalige Klinikbabys durften dafür bunte Störche mit ihren Namen und Geburtsjahr bemalen und als Erinnerung daran aufhängen.

Neben Kreißsaal- und Stationsführungen gab es einen Kinderflohmarkt, Kinderbasteln und ein Jubiläums-Quiz. Nach diesem erfolgreichen Tag betonte Dr. Maleika: „Wir sind stolz darauf, eine babyfreundliche Klinik mit optimaler Betreuung zu sein, in der Bonding, Stillförderung und eine familiäre Atmosphäre im Mittelpunkt stehen. Zudem werden ein Frühstücksbuffet für einen sanfteren Start in den Tag und viele Familienzimmer angeboten, was den Bindungsaufbau der gesamten Familie stärkt.” Abschließend hob sie hervor: „Unsere Stärke liegt im Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen. Wir arbeiten hier als ein tolles Team auf Augenhöhe, in dem jede Person ihr Fachgebiet einbringt und wertgeschätzt wird.”

GRN_Schw_Be up Raum (10): Hebamme anna Lörch, Chefärztin Dr. Annette Maleika und Klinikleiter Tobias Schneider bei der Eröffnung des Be-Up-Raums. Bild: GRN

Quelle GRN