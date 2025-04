Mainz – Philipp Fernis als neuer Minister der Justiz von Rheinland-Pfalz vorgeschlagen

Mainz – Auf Vorschlag des Landesvorstands hat sich der Landeshauptausschuss der FDP Rheinland-Pfalz heute für Philipp Fernis als Nachfolger im Amt des verstorbenen Justizministers von Rheinland-Pfalz, Herbert Mertin, ausgesprochen. Philipp Fernis wird voraussichtlich am Mittwoch, den 02. April 2025, durch den Ministerpräsidenten offiziell zum neuen Minister der Justiz ernannt und in der anschließenden Sitzung des Landtags vereidigt.

Die stellvertretenden Landesvorsitzenden Daniela Schmitt und Carina Konrad zeigten sich erfreut über die Wahl von Philipp Fernis: „Mit seiner umfassenden juristischen Expertise und seiner langjährigen Erfahrung in der rheinland-pfälzischen Landespolitik ist Philipp Fernis die richtige Wahl. Bereits in seiner Zeit als Staatssekretär im Justizministerium hat er maßgeblich die Digitalisierung der Justiz vorangetrieben. Darüber hinaus hat er gemeinsam mit dem damaligen Minister Herbert Mertin den Grundstein dafür gelegt, dass Rheinland-Pfalz die schnellsten Asylverfahren bundesweit hat. Philipp Fernis steht für einen modernen, liberalen Rechtsstaat. Die Unabhängigkeit der Justiz ist für ihn eine unerschütterliche Säule unseres freiheitlichen Staats. Philipp Fernis ist eine exzellente Personalentscheidung.“

Philipp Fernis wurde am 20.05.1982 in Mainz geboren. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Nach der Zweiten Juristischen Staatsprüfung war Philipp Fernis zunächst als Rechtsanwalt tätig, bevor er als Jurist beim Statistischen Bundesamt in Wiesbaden arbeitete, zuletzt als Referatsleiter. Von 2016 bis 2021 war Philipp Fernis Staatssekretär im Ministerium der Justiz.

Philipp Fernis ist 1998 in die FDP eingetreten. Von 1999 bis 2002 war er bei den Jungen Liberalen aktiv, zuletzt als stellvertretender Landesvorsitzender. Seit 2011 ist er Mitglied des Landesvorstands der FDP Rheinland-Pfalz und seit 2016 Vorsitzender des Bezirksverbands Eifel-Hunsrück. Seit Mai 2021 ist Fernis Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag Rheinland-Pfalz.

Quelle – FDP Rheinland-Pfalz