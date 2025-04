Mosbach – Mann nach Einbruch in Tankstelle festgenommen

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Einbruch in eine Neckarelzer Tankstelle wurde am frühen Freitagmorgen ein Mann festgenommen. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, zusammen mit einem bisher Unbekannten, kurz zuvor in eine Tankstelle in der Heidelberger Straße eingebrochen zu sein. Die beiden Männer sollen sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und Bargeld sowie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro entwendet haben. Anschließend flüchtete der 24 Jahre alte Tatverdächtige zu Fuß. Sein Komplize entfernte sich auf einem E-Scooter in Richtung Jahnstraße. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Beamte des Polizeireviers Mosbach den 24-Jährigen unter der Stelzenbrücke auf Höhe der Brunnengasse feststellen. Beim Erblicken der Polizei warf der Mann einen

Müllsack mit Zigaretten und Alkoholika weg und flüchtete in das angrenzende Wohngebiet. Hier konnte er nach kurzer Verfolgung zu Fuß von einer Beamtin gestellt und festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser erließ den von der

Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, weshalb der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern an. Daher bittet die Polizei weiterhin Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am 28. März in der Heidelberger Straße

machen können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

