Mannheim – Wartungsarbeiten an Ampelanlagen am 8. und 9. April 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim führt am 8. und 9. April 2025 Wartungsarbeiten an den Ampelanlagen im Stadtgebiet durch. Diese Wartungen erfolgen alle zwei Jahre, um die Funktionstüchtigkeit der Lichtsignalanlagen gemäß den aktuellen Vorschriften umfassend zu überprüfen. Um die Sicherheit während dieser intensiven Prüfungen zu gewährleisten, müssen die Anlagen teilweise abgeschaltet werden.

Am Dienstag, 8. April 2025, werden Wartungsarbeiten an der Ampel „Feudenheimer Straße / Zufahrt Neckarbrücke” durchgeführt. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, ist es notwendig, Fahrspuren zu sperren, was zu Einschränkungen im Individualverkehr in diesem Bereich führen kann. Alle Fahrbeziehungen bleiben jedoch weiterhin bestehen.

Am Mittwoch, 9. April 2025, stehen die Wartungsarbeiten an der Ampel „Waldhofstraße / Untermühlaustraße” an. Auch hier sind Fahrspursperrungen erforderlich, was ebenfalls Einschränkungen für den Individualverkehr mit sich bringt. Die Möglichkeit, stadteinwärts den Wender in der Waldhofstraße zu nutzen, entfällt. Zudem ist es nicht möglich, von Waldhof kommend direkt in die Waldhofstraße einzufahren. Eine Umfahrung über die Untermühlaustraße wird empfohlen.

Die Maßnahmen beginnen jeweils um 9 Uhr. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten werden die Absperrungen wieder aufgehoben, sodass voraussichtlich gegen 14 Uhr alle Fahrbeziehungen wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Tagesaktuelle Informationen sind auf der Homepage www.mannheim.de unter dem Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen” bereitgestellt.

Quelle: Stadt Mannheim