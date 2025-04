Mannheim – Kaan Erdogdu und Serif Gürsoy übernehmen zur neuen Saison die U23 des VfR Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. – Der VfR Mannheim stellt frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit: Ab Sommer übernehmen Kaan Erdogdu und Serif Gürsoy das Traineramt der U23 in der Landesliga Rhein-Neckar. Mit dem neuen Gespann setzt der Verein konsequent auf Kontinuität, Identifikation und sportliche Kompetenz.

Kaan Erdogdu ist seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Jugendbereich des VfR Mannheim aktiv und kennt sowohl den Verein als auch seine Nachwuchsspieler in- und auswendig. Für ihn bedeutet die neue Aufgabe einen nächsten logischen Schritt. „Ich bin stolz, dass mir der Verein diese Verantwortung überträgt. Es ist eine große Chance, mich als Trainer weiterzuentwickeln – und gleichzeitig die Spieler auf ihrem Weg in den Herrenbereich eng zu begleiten. Der VfR ist meine fußballerische Heimat, umso schöner ist es, diesen Weg gemeinsam weiterzugehen“, so Erdogdu.

Serif Gürsoy ist in der Region ebenfalls kein Unbekannter. Der ehemalige Spieler der Rasenspieler ist aktuell noch Cheftrainer beim Landesligisten FC Türkspor Mannheim und bringt damit nicht nur große Erfahrung, sondern auch fundierte Kenntnisse der Liga mit. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfR Mannheim. Die Liga kenne ich bestens – und ich weiß, worauf es ankommt, um junge Spieler in diesem Umfeld erfolgreich weiterzuentwickeln. Es ist schön, zum VfR zurückzukehren – diesmal an der Seitenlinie“, erklärt Gürsoy.

Auch Sportvorstand Ali Ibrahimaj zeigt sich sehr zufrieden mit der Besetzung: „Kaan und Serif ergänzen sich hervorragend – der eine kennt unseren Verein und die Strukturen seit Jahren, der andere bringt frischen Input von außen mit und hat aktuell noch die Landesliga im Blick. Das passt perfekt zu unserem Anspruch, eine starke, entwicklungsorientierte U23 aufzustellen. Dass wir eigene Trainer fördern und ehemalige Spieler zurückholen können, ist auch ein Zeichen der Weiterentwicklung des gesamten Vereins.“

Dem pflichtet auch Hakan Atik, Sportlicher Leiter des VfR Mannheim, bei: „Für uns ist die U23 ein zentrales Element in der sportlichen Gesamtstrategie. Wir wollen jungen Spielern eine klare Perspektive bieten – und dazu brauchen wir Trainer, die diesen Weg mitgehen und mitgestalten. Kaan und Serif bringen dafür die nötige Qualität und Mentalität mit.“

Die Planungen für die neue Saison laufen bereits – mit Erdogdu und Gürsoy will der VfR Mannheim die wichtige Schnittstelle zwischen Jugend und Herrenbereich weiter stärken.

Quelle Vfr Mannheim