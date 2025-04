Mannheim – Dr. Gabriël Clemens neuer Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Dr. Gabriël Clemens (53) ist seit heute neuer Vorstandsvorsitzender der MVV Energie AG. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Georg Müller an und ist für die Dauer von fünf Jahren bestellt.

„MVV ist eines der führenden Energieunternehmen in Deutschland, das sich durch seine auf Klimaschutz ausgerichtete Strategie und sein breit aufgestelltes Portfolio ein Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb geschaffen hat. Ich freue mich darauf, unsere hervorragende Marktposition gemeinsam mit dem gesamten MVV-Team weiterzuentwickeln und so auch zukünftig zu einem nachhaltigen und profitablen Wachstum der Unternehmensgruppe beizutragen“, erklärte der neue MVV-Chef.

Der promovierte Diplomingenieur war zuletzt seit 2021 als CEO Green Gas in der Geschäftsführung der E.ON Hydrogen GmbH in Essen tätig und verantwortete dabei die Wasserstoffaktivitäten des Energieunternehmens E.ON. Zuvor war der gebürtige Niederländer mit deutschem Pass acht Jahre Mitglied des Vorstands im Ressort Technik bei der VSE AG, einem saarländischen Energiedienstleister. Zwischen 2009 und 2014

bekleidete Dr. Clemens außerdem verschiedene leitende Positionen innerhalb des RWE-Konzerns.

Quelle MVV

