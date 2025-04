Mannheim – Die Sprache der Rechten: Wie sie reden und was sie sagen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhetorik der politischen Rechten verschiebt und überschreitet oft die Grenze des Sagbaren; sie widerspricht obendrein dem allgemeinen Konsens unserer Gesellschaft,

missachtet ihn ganz bewusst.

In einer profunden sprachkritischen Studie denkt die Mannheimer Professorin Dr.

Heidrun Deborah Kämper über diese Sprache und deren Gebrauch nach. Ihre Befunde

werden durch Vergleiche mit völkisch-nationalistischen Texten historisch unterfüttert –

mit erschreckenden Ergebnissen. Ihr Essay wurde für die bereits dritte Auflage

vollständig durchgesehen und ergänzt (etwa um die Vorfälle im Thüringer Landtag im

September 2024).

Die AG 60plus der Mannheimer SPD konnte Prof. Dr. Heidrun Deborah Kämper

gewinnen, aus ihrem Buch vorzutragen und mit den Gästen darüber zu diskutieren. Sie

ist seit 2014 Mitglied des Mannheimer Gemeinderats und seit März 2023 ist sie

Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Mannheim.

Die SPD-Arbeitsgemeinschaft lädt sehr herzlich zur Lesung und Diskussion „Die

Sprache der Rechten – Wie sie reden und was sie sagen“ am Mittwoch, 9. April 2025, 16

Uhr in den Rabbiner-Levinson-Saal F3, 4 (Jüdische Gemeinde) ein und bittet aus

organisatorischen Gründen um vorherige Anmeldung. Die Anmeldung geht ganz

einfach. Hier anklicken https://lets-meet.org/reg/c839c9ce1007b60a2e und man

kann sich dann leicht eintragen. Die Veranstaltung richtet sich an alle Menschen, die

sich Sorgen um unsere Demokratie machen und den Kampf gegen den

Rechtsextremismus unterstützen.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft 60plus im SPD-Kreisverband Mannheim