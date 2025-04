Ludwigshafen – Rollerdiebstähle – weitere Tatverdächtige ermittelt

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem Einbruch in eine Neckarelzer Tankstelle wurde am frühen Freitagmorgen ein Mann festgenommen. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, zusammen mit einem bisher Unbekannten, kurz zuvor in eine Tankstelle in der Heidelberger Straße eingebrochen zu sein. Die beiden Männer sollen sich gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft und Bargeld ... Mehr lesen »