Ludwigshafen – Roller gestohlen und vor Polizei geflüchtet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag (31.03.2025), gegen 17:45 Uhr, wollte ein Diensthundeführer im Bereich des Bahnhofs Rheingönheim drei Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren auf einem Motorroller kontrollieren. Als er hierzu Blaulicht und Martinshorn einschaltete, flüchteten die Jugendlichen über einen Feldweg (Verlängerung der Wattstraße) in Richtung Mundenheim. Nachdem der Polizeibeamte den Roller überholte, wich der 14-jährige Fahrer des Rollers auf den unbefestigten Fahrbahnrand aus, um das Polizeifahrzeug erneut zu überholen. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Roller, touchierte das Polizeiauto und stürzte. Im Anschluss setzen die drei Jugendlichen ihre Flucht zu Fuß fort. Der 14-Jährige Fahrer konnte nach kurzer Verfolgung durch den Polizeibeamten eingeholt werden. Seine beiden Mitfahrer wurden durch weitere Polizeikräfte im Nahbereich festgestellt. Alle drei wurden durch den Sturz leicht verletzt. An Polizeiauto und Roller entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Ermittlungen ergaben, dass der Roller circa eine Stunde zuvor auf einem Parkplatz gestohlen wurde. Die drei Minderjährigen wurden zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden.