Ludwigshafen – Jugendliche zünden Roller an

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) In der Nacht auf Dienstag (01.04.2025), gegen 02:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen Roller aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses in der Einsteinstraße. Wenige Gehminuten entfernt zündeten sie das Fahrzeug unmittelbar neben einem Wohnhaus in der Rheinstraße an, wodurch die Fassade des Gebäudes beschädigt wurde. Die Hauseigentümerin beobachtete noch, wie drei Jugendliche auf anderen Rollern davonfuhren, konnte diese jedoch nicht näher beschreiben. Der gestohlene Roller brannte vollständig aus. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 11.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de