Ludwigshafen – BASF: Mitarbeiter einer externen Firma verletzt sich schwer

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern, 31. März, kam es gegen 17:50 Uhr in einer Anlage im Werksteil Süd auf dem Werksgelände der BASF SE in Ludwigshafen bei Revisions- und Montagearbeiten in einem Aufzugsschacht zu einem schweren Arbeitsunfall eines Mitarbeitenden einer externen Firma.

Die BASF-Werkfeuerwehr befreite den Mitarbeitenden. Der Mitarbeitende wurde nach Erstversorgung durch den BASF-Rettungsdienst stationär in eines der umliegenden Krankenhäuser aufgenommen.

Die zuständigen Behörden sind informiert.

Quelle BASF SE

