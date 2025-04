Käfertal – KULTURHAUS KÄFERTAL 4. + 5. April 2025 MIT DEM DINO IN DIE ZUKUNFT Kunst(stoff)-Workshops Für Kinder und Erwachsene

Käfertal/Metropolregion Rhein-Neckar – ÜBERALL PLASTIKMÜLL! Und was hat das mit Dinos zu tun? Das erklären Hendrik Hackl und Elles Magermans und stellen mit den Teilnehmenden im extra aus den Niederlanden geholten „Recycling LAB“ Dino-Untersetzer und Dino-Clips aus dem Drei-D-Drucker her.



An beiden Wochenenden werden drei in sich geschlossene Kurse angeboten, freitags von 16:00 – 19:00 Uhr und samstags von 10:00 – 13:00 Uhr für Kinder ab 6 Jahren mit Begleitperson und Kinder ab 10 mit oder ohne Begleitperson. Und am Samstag 14:00 – 17:00 Uhr auch für Erwachsene ohne Kinderbegleitung.. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind 15,- Euro, erwachsene Begleitpersonen sind frei. Erwachsene ohne Kinderbegleitung zahlen 25,- Euro.

Das Anmeldeformular gibt es unter info@kulturhauskaefertal.de

Selbst mitgebrachter Plastikmüll (max 1kg) wie Wasserflaschen, Joghurtbecher, Shampoo-Flaschen, Eisbehälter, altes kleines Spielzeug wie Sandförmchen, Bausteine oder Behältnisse aus dem Haushalt (Tupperdose o.ä.) wird mit Hilfe eines fahrradbetriebenen Schredders zerkleinert, eingeschmolzen weiterbearbeitet. Die daraus hergestellten Produkte dürfen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann mit nach Hause nehmen!

Fotos: Ute Mocker

Quelle: Kulturhaus Käfertal