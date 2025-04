Hemsbach . Am 12. April in der Ehemaligen Synagoge „Schwärzer die Lieder nie klingen…“ Best-of-Georg-Kreisler mit Konstantin Schmidt

Hemsbach/Metropolregion Rhein-Neckar – In diesem Jahr hätte Georg Kreisler seinen 103. Geburtstag gefeiert. Grund genug, die Lieder des Altmeisters von Kabarett-Chanson und schwarzem Humor auf die

Bühne zu holen.

Dies übernimmt jemand, der es ausgesprochen gut kann: Konstantin Schmidt hat Kreislers Lieder schon als 12-Jähriger gepfiffen. Hunderte Male hat er sie auf der Bühne präsentiert: das Mädchen mit den drei blauen Augen, das Triangel, den Bluntschli, die Telefonbuchpolka, den Opernboogie und mehr.

Natürlich wird auch das legendäre Taubenvergiften zu hören sein, wenn Konstantin Schmidt

solo auf die Bühne weht. Kaum einer bring diese Lieder so zeitgemäß und spritzig auf die

Bühne wie er. Unglaubliche Geschichten von Dingen die es gab, die es gibt und die es geben

würde, wenn wir mal dürften, wie wir wollten. Erstklassige Unterhaltung.

Konstantin Schmidt ist Preisträger des 1. Heidelberger Chanson-Salons 2011 und des

Potsdamer Chansonfestivals 2012.

Georg Kreisler war Komponist, Pianist, Sänger und Dichter. Er stammte aus einer

österreichischen jüdischen Familie. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft war er nach der

Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich 1938 mit seinen Eltern in die

Vereinigten Staaten emigriert und nahm 1943 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft an.

1955 kehrte er nach Europa zurück.

Die Anfänge von Kreislers Karriere lagen in den USA. Seit Mitte der 1950er Jahre wurde er im

deutschen Sprachraum durch Lieder wie „Tauben vergiften“, „Der Tod, das muss ein Wiener

sein“ und „Wien ohne Wiener“ populär. Mit seinem schwarzen, tiefsinnigen Humor und

Sprachwitz hat Kreisler das musikalische deutschsprachige Kabarett seiner Zeit als Interpret

und Verfasser eigener Werke stark geprägt. (Wikipedia)

Info: „Best of Georg Kreisler“ mit Konstantin Schmidt am Samstag, 12. April, 19.30 Uhr

(Einlass 18.30 Uhr) in der Ehemaligen Synagoge, Mittelgasse 16. Karten im Vorverkauf (20 €,

Abendkasse 22 €) gibt es online unter hemsbach.reservix.de, unter der Ticket-Hotline 01806

700 733, im Bürgerbüro der Stadt Hemsbach, Schlossgasse 41, und an allen Reservix-

Vorverkaufsstellen.

Quelle: Stadtverwaltung Hemsbach